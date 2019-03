VIDEO: Belinda queda en ridículo por broma de Yahir

Tal parece que los nuevos "coaches" de La Voz buscan cualquier momento para hacer bromas durante los días de grabación y en esta ocasión Belinda fue víctima de Yahir quien la dejó en ridículo al mostrar que la cantante no es buena para el doble sentido.

También puedes ver:









Publicidad









Y es que Yahir puso a prueba la habilidad de Belinda con los albures; sin embargo la cantante quedó en ridículo, pues cayó en la trampa del intérprete de "Alucinado".

"Un perra tiene tres cachorritos y los tres cachorritos salieron de diferente tamaño: uno grande, uno mediano y uno chico, entonces el grande tu lo vendes en 300 pesos, el mediano lo vendes en 200 y ¿el chiquito por cuánto lo vendes?", preguntó Yahir a Belinda.

Mira lo que respondió…

Belinda desconcertada no sabía a qué se refería Yahir, por lo que el video ya se hizo viral en redes sociales y muchos usuarios reaccionaron al respecto.

"Mi niña Beli tan fina y ese Yahir fue albañil antes de cantar jajajaja". "me reí demasiado fuerte hahahahaha xDDD "¿qué pasó?' me imagino que cuando le dijeron de qué se trataba el chiste, respondió "me parece una falta de respeto". "Yo no le había entendido hasta que lo vi la segunda vez", fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios.

También puedes ver: