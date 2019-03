Skull Fist mantiene su fuerza en la música

Skull Fist es una banda de speed metal y heavy metal formada en 2006 en Toronto, Canadá. Su vocalista y guitarrista, Zach Slaughter, charló sobre el momento por el que pasa la banda y cómo se encuentra de salud, tras pasar por varias cirugías.

“Durante los últimos dos o tres años hubo salidas y cirugías. Estoy de vuelta y más fuerte que nunca. Pasé por un momento difícil -personalmente-, pero así es como funciona la vida… a veces. No puedes ganar cada batalla, sólo hay que seguir presionando para ganar la mayoría de las batallas. Minimiza la pérdida pero no la elimina. Me siento fuerte”, dijo Zach Slaughter.

El músico evita pensar en la evolución musical de Skull Fist.

“No lo sé, nunca pienso en eso. Solo pienso en el progreso personal, supongo. Dedico todo mi tiempo a eso [risas]. La música es sólo una salida, supongo, para expresar pensamientos sobre diferentes temas y eliminarlos de mi cerebro; al final, los pongo en una canción y luego a enterrarlos en el suelo [risas], me gusta de esta manera. Estoy bien con lo que le pase a la banda de cualquier forma, siempre que pueda seguir haciendo música, no me importa nuestra popularidad”.



Publicidad



En tono de broma, el guitarrista señaló que a veces tiene que fingir arriba del escenario.

“A veces no tengo una gran energía y suelo fingir [risas], pero no me gusta gritarle a la multitud o interactuar si no me apetece. Quiero decir, solo estoy allí porque la música es tu entretenimiento, y quizás las letras son algo con lo que estás de acuerdo, o la perspectiva que tenemos.

"No sé, pero creo que si subo y pretendo estar emocionado y no lo soy, eso no sería justo para la gente. Creo que la gente puede entender eso, todos tienen tantos sentimientos y emociones diferentes todo el tiempo, ¿así que no siempre puedes esperar lo mismo cada noche? [risas]”.

Zach Slaughter suele ser directo, y reconoció que no está interesado en otros géneros, pero celebra que haya un renacimiento de vinilos.

“Me gusta la música que me gusta y no me importa si a otras personas también les gusta. Creo que es genial que estén de vuelta los vinilos, no veo una diferencia en la calidad cuando se graba digitalmente y luego se transfiere a vinilo [risas], pero es divertido que las personas tengan la opción de escuchar música en los diferentes formatos, es divertido”.

Nuevo disco

Zach Slaughter adelantó que planean sacar disco en 2020.

"Me gustaría hacer eso ya que he estado escribiendo a menudo ahora. El siguiente será diferente de este último. Realmente no estoy seguro, tiendo a cambiar de opinión muy a menudo,[risas]. Creo que, musicalmente, las cosas son estables, pero sería bueno seguir lanzando música regularmente y difundir esos pensamientos".

En sus palabras

“No tengo idea de lo que se está haciendo en la música. Simplemente me gusta hacerla, es bueno poner los pensamientos en pistas y liberarlos”.

TE RECOMENDAMOS: