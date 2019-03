¡Tómala, Bad Bunny!, expresó Rubén Albarrán ante comentario de Joselo

Café Tacvba, es de las pocas bandas, que puede presumir ser de las primeras en participar en el Vive Latino, que este fin de semana celebró sus 20 años de vida.

La banda mexicana festejó el espacio que brinda el festival para el rock que se hace en Latinoamérica.

La agrupación se prepara para festejar sus 30 años de carrera, pero señaló que no ha sido un camino fácil, pero han podido ir contra de los sonidos de moda.

Joselo señaló que hoy en día, el reguetón tiene una gran fuerza en la industria musical.

"A mi lo que me sorprende es que el rock de ahorita no está de moda, es el reguetón o el reguetón pop, pero el festival tiene 20 años y son más de 60 mil personas cada día, lo que significa que no importa si el rock está de moda o no, hay un público que está ahí", dijo Joselo, quien estuvo acompañado por Rubén Aln¡barrán, Meme y Quique.

"Hay bandas que tienen 30 años como nosotros, otras 50 como El Tri y otras muy jóvenes, no sabría decir si es una evolución constante hacia arriba o me imagino que tiene muchos picos. De repente hay un boom de bandas jóvenes nuevas que están haciendo cosas interesantes o de repente no. A veces de lo que se trata en que no solo haya grupos nuevo, sino que se mantengan y sigan haciendo cosas en su estilo", agregó el músico y escritor.

Por último, señaló que "el hecho de que estemos aquí (Vive Latino) y que haya un montón de gente, habla que este tipo de música, llámese como se llame, las que está marcada hacia el rock está funcionando".







Mensaje para Bad Bunny

Joselo y Café Tacvba charlaron con los medios de comunicación, previo a su actuación de este domingo en el Vive Latino. El vocalista de la agrupación terminó la rueda de prensa con un comentario directo y divertido.

"¡Tómala, Bad Bunny!", expresó Rubén Albarrán, ante el comentario de Joselo sobre el tema del rock y el reguetón.

