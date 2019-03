Huachicolero tendrá su estreno en Tribeca Film Festival

Edgar Nito comenzó el guión de Huachicolero en 2016, nunca se imaginó que tres años después, la palabra tuviera tanta repercusión a nivel social y económico, lo cual es una coincidencia para su estreno en Tribeca Film Festival.

Huachicolero narra la historia de Lalo, un niño de 14 años enamorado que busca impresionar a una joven y quien sin dinero para comprar un regalo, se involucra con un grupo de delincuentes que se dedica al robo de combustible; su inocencia lo arrastra hasta el bajo mundo del huachicol.

El guión comenzó a escribirse en 2016, cuando el huachicoleo no era un tema de interés nacional, por el propio Edgar Nito en conjunto con Alfredo Mendoza.

“Por un lado estamos muy contentos de poder estrenar una película que llevamos casi cuatro años trabajando; por otro lado, entendemos que ahora todo mundo se sorprenda que tenemos una película con este nombre y tema, justo en este momento. Empecé a escribir el guión a finales de 2016, porque de pronto viajo a todo Guanajuato, crecí allá, sobre todo por estar cerca de la refinería de Salamanca, donde yo crecí.

"En ese entonces, se hablaba mucho del tema, pero no existía mucha información en las noticias; a partir de eso y nuestro imaginario comenzamos a crear el guión de la película. Después se destapó la coladera en los medios, que derivó en el desabasto de la gasolina y se hizo popular la palabra huachicoleo”.

La cinta es una coproducción entre México, España, Estados Unidos e Inglaterra, fue filmada en 2017 en locaciones de Irapuato y otras regiones de Guanajuato.

La película es protagonizada por el joven no actor Eduardo Banda, y cuenta con las actuaciones de Regina Reynoso, el primer actor Fernando Becerril, Pascacio López, Pedro Joaquín y Leonardo Alonso.

“El problema existía y necesitaba pasarlo a la ficción. Mucha gente si me dijo: '¿cómo la pudieron hacer tan rápido?', como si la hubiéramos filmado en enero de 2019, son coincidencias”.

Por lo pronto, Huachicolero comenzará una ruta por festivales nacionales e internacionales, con la idea de que pueda llegar este año a la cartelera comercial.

La película Huachicolero, ópera prima del director mexicano Edgar Nito, tendrá su estreno mundial en Tribeca Film Festival, que se realizará en la ciudad de Nueva York del 24 de abril al 5 de mayo próximo.

La cinta competirá por cinco premios en la Sección Competencia Narrativa Internacional: Mejor Película Narrativa, Mejor Guión Cinematográfico, Mejor Cinematografía, Mejor Actor y Mejor Actriz.

“Fue una sorpresa cuando nos dieron la noticia que estaríamos en Nueva York. Es una película independiente hecha con mucha garra y corazón. Tribeca, es una plataforma para lograr un distribución comercial”.

