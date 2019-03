Marimar Vega alza la voz contra las agresiones cibernéticas

View this post on Instagram

Aquí esperando …. todos los comentarios q pondrán abajo de esta foto ofendiendo y agrediendo … nunca me he enganchado con ese tipo de “ agresiones cibernéticas” y como desde chica estoy acostumbrada a que mi vida sea pública y expuesta he tenido que aprender a q este tipo de cosas no me afecten … y en verdad no me afectan , pero esta vez lo quiero exponer porq me da profunda tristeza ver el ODIO , la violencia la falta de respeto q puede existir de un ser humano a otro no nos basta con ver las cosas tan terribles q ya pasan en el mundo. Como para agredirnos de esta manera en las redes sociales. Mas amor y menos odio !!! ❤️