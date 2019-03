José Madero: No puedo traicionar lo que soy

José Madero Vizcaíno, regiomontano, cantante, compositor, productor, músico, escritor, abogado, podcaster y rayado, así se describe el músico que se encuentra en plena postproducción de lo que será su cuarto disco como solista.

Desde su estudio, el cantante platicó con Publimetro acerca de este nuevo material que se está cocinando.

“Entré al estudio el 7 de enero pero no a grabar, sino a producir el disco, porque ya tenía escritas las canciones pero tienes que armarlas, para saber que camino tendrán, cuál canción será mas tranquila o roquera; es decir, las empiezas a colorear. Es un proceso largo, tedioso, pero divertido porque es la parte mas creativa de mi carrera, es como la cereza o el betún en el pastel. Escribí catorce temas, pero nada mas armamos trece, y entrarán sólo doce. Me han tratado de convencer algunas personas de hacer un disco de diez, porque ya sabes en estas épocas a la gente no le importe los álbumes; además hay mucha burocracia en la cuestión de las regalías. Voy a hacer doce para que mis fans tengan mas material y puedan saborear el disco o el mensaje que trato de darles”, dijo José Madero.

El cantautor agregó: “son doce canciones largas, les va a tomar tiempo escuchar el disco entero, pero es parte del estilo”.

También confesó que le duele a ver artistas colaborar en el género urbano, por el simple hecho de llegar a las nuevas generaciones.

“No puedo traicionar lo que soy. Estoy muy viejo como para empezar a preocuparme si mi música no es tan popular, yo sé que ahora el ambiente musical o el entorno no está muy amigable para artistas como yo, pero eso significa que tengo un reto mas fuerte enfrente, y hay que echarle ganas.

"El entorno musical es contrario a lo que estoy haciendo; además, siento que se muere un pedazo de mi alma cada vez que artistas como yo, sacan canciones urbanas para mantenerse vigentes con las nuevas generaciones… me duele. Cada quien maneja su onda como quiere, pero es algo que no va conmigo, es como si una banda de black metal colabora con Chayanne, no va”.

Con tres producciones musicales como solista: Carmesí (2016, disco Platino), Noche (2017, disco de Oro) y Alba (2018), señaló que el nuevo material tendrá musicalmente varias sorpresas.

“En cuanto letras no voy a decir que es mas de lo mismo, porque no lo es. Hablan sobre mi, de una época oscura que tuve, que las escribí el año pasado; musicalmente está muy distinto a lo que he lanzado, tiene otro sentido, no quiero decir que es experimental. Es algo que nunca había hecho, porque está mi esencia en todo el disco, pero no es algo para alarmarse [risas]”.

Fan de la lectura, las películas de horror y el aguacate. Autor de Pensándolo bien, pensé mal y Odio odiar, el músico reconoció que aún le falta mucho por hacer.

“Mi carrera está apenas en la preadolescencia, en la pubertad y en crecimiento. Hemos llegado a número buenos, y recién cumplo tres años de mi carrera como solista. Tenemos números buenos tanto en el público que va a los shows, como mis tres certificados de discos, por lo que el cuarto disco será trascendental, porque nos va a hacer o mantener, es muy importante porque podría pintar mi camino como solista”.

José Madero adelantó que está escribiendo otra novela de niños, y tiene en el tintero un proyecto que combina el teatro con la música. Por lo pronto, el nuevo material finalizará su producción a mediados de mayo, con la intención de lanzarse en octubre.

Gira como solista

El cantautor comienza con sus conciertos en varias ciudades de la República Mexicana.

"La gira empezará tarde porque pedí unos meses para la mezcla del disco; por ejemplo, el show de Guadalajara estará exactamente en la mezcla del disco, pero no pasa nada. Vamos a presentar un show nuevo, pero aún no voy a tocar nada de las canciones nuevas, porque nadie va saber qué onda. Voy a presentar un show diferente a la última vez, es distinto".

Invitado de Marco Antonio Solís

El cantante fue invitado por Marco Antonio Solís para estar en sus conciertos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

"Voy de mero invitado, mucha gente como que ha malentendido que voy a abrir el show junto a los demás artistas, pero sólo voy a cantar la junto a Marco Antonio, el tema Nada que me recuerde a ti. Serán tres shows y se me hizo muy importante el asistir a esa invitación, porque ve el tamaño del artistas, el tamaño de los lugares de los conciertos, los invitados, así que no podía deshechar esa oportunidad".

Conciertos

Guadalajara. 23 de marzo, Estadio Tres de Marzo (invitado en el show con Marco Antonio Solís); 3 de mayo, Teatro Diana.

León. 4 de mayo, Roswell.

Ciudad de México. 22 de marzo, Foro Sol (invitado en el show con Marco Antonio Solís); 17 de mayo, Foro Felipe Villanueva.

Monterrey. 30 de marzo, Estadio Universitario (invitado en el show con Marco Antonio Solís) .

