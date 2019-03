!!! (Chk Chk Chk) sacude su dance punk en México

!!! (Chk Chk Chk), es una banda que connota baile y buena energía sobre el escenario. La banda integrada por Nic Offer, Mario Andreoni, Dan Gorman, Allan Wilson, Paul Quattrone, y Rafael Cohen finalizarán su gira por el país, con dos shows en Guadalajara y Monterrey.

El bajista Rafael Cohen, quien nació en la Ciudad de México, y a los 10 años cambió su residencia a Estados Unidos compartió que fue una sorpresa saber que la Ciudad de México, es el lugar que mas escucha la música de !!! (Chk Chk Chk) en Spotify.

“Alguien me estaba comentando que la Ciudad de México, es el lugar donde mas se escucha nuestra música, a través de Spotify. Siempre hemos tenido buena relación con Latinoamérica y España, sobre todo con el idioma español, tal vez porque somos parranderos [risas]”, dijo Rafael Cohen.

Con una historia de 21 años, la agrupación a modificado su manera de hacer música.

“Ya sabes que todos los conjuntos nunca están satisfechos con las descripciones. !!! (Chk Chk Chk), es mas disco punk, porque venimos de las comunidades del punk, es donde empezamos nuestra música y el disco, que fue música de baile pero tocada con instrumentos, es como una actitud punk pero combinada con el disco”.

El músico señaló que es muy complicado adaptarse el ritmo que impone la industria musical.

“Pues sí, es difícil. Al principio, la gente todavía compraba discos, pero luego pasamos por un tiempo en que no compraba y simplemente pirateaba cosas en la computadora. Ahora, hemos salido al momento donde la gente usa Spotify y el streaming para escuchar, que en teoría, en algún momento, va a dar mas dinero a los músicos. Lo importante no es tanto el área de negocios, sino seguir inspirados”.

!!! (Chk Chk Chk) está en plena producción de un nuevo disco.

“Estamos en un buen momento y terminando un disco nuevo. No hemos tocado en vivo por un tiempo y empezamos con temas del disco nuevo. Creemos que eso le da mas energía a las canciones viejas, porque estamos en un nuevo ciclo, estamos comenzando de nuevo. En Guadalajara habrá oportunidad de tocar los temas nuevos, es emocionante”.

La agrupación reveló que no son buenos paras las redes sociales, pero eso algo que deben aprender a usar.

"No manejamos las redes sociales, no la hemos utilizado de la mejor manera. Los conciertos y conocer a la gente en vivo, es mejor. Tenemos que aprender de esas herramientas, porque son muy poderosas".

Rafael Cohen compartió que tienen un nuevo baterista, y eso cambió el sonido de la banda.

"En este disco tenemos un nuevo baterista, y eso ha cambiado el sonido. Al principio, estabamos enfocados en la guitarra, la batería y en el sonido disco. En los últimos años nos hemos enfocado mas al house, el tecno y la electrónica mas que el indie rock o la música vieja que fue una gran inspiración. Ahora nos movemos con menos guitarras, somos un conjunto que le gusta la música hecha en computadoras, pero que le sigue gustando tocar con instrumentos en un escenario".

One, a translation of our song, Dancing Is The Best Revenge, La Danza Es La Mejor Venganza. And two, El Préstamohttps://t.co/r4QvLw2JCp pic.twitter.com/YCzTLKsCQq

— !!! (@chkchkchk) October 25, 2017