Frida Sofía sufre cyberbullying: me han pedido que me suicide

Luego del pleito que ha mantenido en redes sociales con su sobrina Michelle Salas, Frida Sofía denunció que sufre cyberbullying y que diariamente recibe entre 100 y 200 mensajes en los que la insultan.

La hija de la cantante Alejandra Guzmán reveló incluso que le han pedido que se suicide y mostró imágenes de los mensajes hirientes y agresivos que ha recibido.

“Yo creo que llegan aproximadamente 100 a 200 mensajes todos los días diciéndome que me suicide, que mi mamá no me quiere, que mi papá me abandonó, que no sirvo para nada, que soy una drogadicta, que no sé nada. Hay gente que me ha dicho que me paga para que me suicide”, se lee.

Instagram

La joven de 28 años explicó que comparte su experiencia porque sabe que no es la única persona que sufre este tipo de bullying y aconsejó a sus seguidores no dejarse quebrar por estas agresiones.

“Hago este mensaje público ya que estoy segura que hay personas que se pasan por bullying y por insultos fuertes. Pero más fuerte debes ser tú corazón y tu mente para saber de qué estás hecho y quién eres y no dejar que nadie, especialmente que no te conoce, definirte. Nunca dejes que te han sentir menos, recuerda tu valor”, finalizó.

Instagram

TE RECOMENDAMOS VER: