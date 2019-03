Geraldine Bazán responde a las duras críticas por sus cambios físicos

View this post on Instagram

Postean este #tbt… Y lo que despierta en mi es un gran orgullo de no sentir “vergüenza” en lo más mínimo. Al contrario!! Me da la oportunidad de ser testimonio de que en la vida TODO se puede lograr hombres/mujeres . Hoy soy testimonio de que la vida es hermosa y cada día te da la oportunidad de mejorar en cada aspecto de tu vida. Y me siento orgullosa de quién he sido siempre y que en esa época me sentía divina con todo y mis “kilos” de más y mi look cero favorecedor. Gracias por recordarme que pude,puedo y podré siempre!!! Igual que todos ustedes también!!!