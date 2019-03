El cineasta John Lee Hancock, de la gran pantalla al streaming

John Lee Hancock promociona la cinta Emboscada final (The highwaymen) por el mundo, y en su agenda colocó a Guadalajara, donde habló de la cinta protagonizada por Kevin Costner, Woody Harrelson y Kathy Bates, entre otros, que se estrenará el próximo 29 de marzo por Netflix.

El cineasta estadounidense que ha dirigido cintas como The founder, Saving Mr. Banks y The blind side charló sobre los cambios en la industria cinematográfica.

El también guionista, señaló que ha tenido que adaptarse a los cambios en la industria, y saber proyectar una película en la pantalla grande o en una computadora.

“Bueno, hay que adaptarse. Creo que habrá algunos lugares donde se podrá ver en los cines antes de que sea lanzada oficialmente en Netflix, ya que es una cinta que se adapta bastante bien al gran formato. Pero tampoco voy a volverme loco por ello, creo que es mejor que mucha gente la pueda verla por un tiempo más prolongado en la comodidad de sus casas”.

Emboscada final retrata la historia nunca antes contada de los legendarios detectives que pusieron fin a la historia de Bonnie y Clyde.

“Siempre me interesó y sé bastante acerca de ellos, me adentré mucho en esto a nivel granular, que entendí el conflicto que manejaba. Siempre se ha sabido que eran tipos malos pero no del todo, siempre cargando su obscura historia, esto me llevo a que fuera natural el querer mostrar el otro lado de esto”.







Kevin Costner y Woody Harrelson protagonizan el filme, y el cineasta reveló porqué era importante tenerlos dentro de la película

“Mi cast era para otras personas, como fue ideado hace 13 años, todo era diferente. Hablando con ambos, tardamos en llegar al punto donde ambos se sintieran seguros para continuar, varios años para ser exactos, pero, sabiendo lo que tenían para ofrecer, sabiendo sus fortalezas, entendí la dualidad que tenían al ser diferentes pero similares de la forma que se necesitaba”.

John Lee Hancock, es un reconocido director de cine y televisión, que suele tener una peculiar forma de trabajar con su elenco.

“Me gusta mucho conversar, y después de hablar con ellos por cinco horas sobre todo lo que conlleva, discutiendo los detalles (soy muy profesionales) me hicieron sentir listo para trabajar, reír y sudar”.

Emboscada final, fue la primera vez película streaming que llegó a la edición 34 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara

“Es un honor haber estado en Guadalajara llevando esta bandera, a decir verdad, no podría estar aquí si no fuera porque Netflix, que decidió apoyar la cinta, también tenemos otros títulos que siguieron un patrón parecido.

"Opté en hacerlo de esta manera porque tengo la idea de que una buena cinta no puede vivir en la gran pantalla sólo por 19 días. Si eres Star Wars o un filme de Marvel entonces sí, pero no puedes sobrevivir y destacar en tan poco tiempo”.

El cineasta adelantó de sus próximos proyectos.

“Justo estoy trabajando en algo nuevo, es muy reciente, tanto que no puedo hablar mucho, es un drama en el cual llevo años trabajando, es un proyecto antiguo que hasta ahora, no me había sentido lo suficientemente maduro para llevarla a cabo”.





En sus palabras

“Cuando estas en Hollywood, desarrollas piel de rinoceronte, te das cuenta que no puede darte el lujo de hacer las cosas mal. Además, después de dejar el proyecto un tiempo, volví a leerlo y decidí que sí quería seguir con ello”.

Lazos con México

John Lee Hancock habló sobre sus lazos con México.

“La parte que más frontera tiene con México es el estado de Texas, así que siempre he convivido con ciudades vecinas que son fronterizas, culturalmente vengo de un lugar donde hay gente de varios lados cercanos. Tengo la idea de un filme acerca de un policía detective en Matamoros, alguien muere y policías de ambos lados de la frontera tienen conflictos con este caso, creo que es una idea realista que me gustaría llevar a cabo”.

Estreno de Emboscada final

29 de marzo llegará a Netflix.

¿De qué trata?

Año 1934. Frank Hamer (Kevin Costner) y su sufrido compañero Manny Gault (Harrelson) son dos Ranger de Texas que sufrieron el reinado de robos de Bonnie & Clyde. Ambos fueron asignados como investigadores especiales de un caso que trajo de cabeza a banqueros y policías por igual.

