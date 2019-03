Fabián Lavalle habría perdido su trabajo por tener sexo en la oficina

En 2015 y luego de varios años desaparecido, el presentador de televisión Fabián Lavalle regresó a la pantalla chica con un programa de espectáculos llamado La cuchara, sin embargo, en enero pasado fue despedido inesperadamente, y aunque se dijeron muchas cosas al respecto, una persona que trabaja en la producción del programa nos reveló el porqué de su salida.

De acuerdo con la revista TVNotas el trabajador de la emisión aseguró que la salida de Fabiruchis se debió a que mantenía una relación con un joven del equipo, de apenas 22 años de edad, a quien le pagaba por tener sexo con él.

“Fue una decisión repentina y tajante, pero la neta es que se lo tenía bien ganado. Fabián es un hombre muy complicado para trabajar, bastante pedero. Pero tal parece que no aprendió nada de todo lo que le ha pasado en la vida y, mira ahora, ya se quedó sin trabajo. ¡Qué no hacía! Le hizo la vida imposible a todos. La verdad es que el programa no alcanzaba ni un punto de rating, pero el gü%& se daba unos aires de grandeza: persona que llegaba a conducir, persona que no le parecía o que, según él, no servía, aunque eso no fue lo peor; hubo chismes muchísimo más fuertes que, junto con su comportamiento, terminaron por sepultarlo”.

El informante dijo que los dueños del canal se enteraron de dicha relación.

"Pues imagínate, resulta que los dueños del canal se enteraron de que desde hace seis meses el conductor mantenía una relación a escondidas con alguien del staff, pero estamos hablando de un chavito de 22 años, al que Fabián le lleva más de 30; y que además le pagaba 500 pesos por cada encuentro sexual que sostenían”.

Detalló que Lavalle “llegaba a su camerino y se encerraba con el joven con el pretexto de revisar el vestuario y en un inicio, nadie del equipo se dio cuenta de la relación que existía entre ambos, pero de pronto Fabián llegaba más temprano que de costumbre y seguirán en el camerino en el cual “no creo que se encerraran a platicar”, declaró.

Por ello, Lavalle fue llamado por los dueños del canal y le reclamaron que aunque él pensaba que era discreto, su relación ya era pública por toda la empresa y por ello “terminaron por correrlo”.

Hay que informarse primero estimado Ray y aunque te den línea el éxito en este trabajo es la ética y profesionalismo antes de hablar. Buen día https://t.co/wOcmOZ26c1 — Fabián Lavalle (@fabianlavalle2) January 9, 2019

