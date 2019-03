FIMPRO promueve la diversidad de sonidos en Latinoamérica

Luego de cuatro ediciones, la Feria Internacional de la Música para Profesionales FIMPRO, se ha convertido un referente obligado para analizar la evolución de la industria musical, pues se inscribe entre los encuentros más importantes en su tipo en Latinoamérica.

Este 2019, regresa del 28 al 31 de mayo con el Conjunto Santander de Artes Escénicas como la sede oficial que albergará a más de 800 profesionales de la música provenientes de 25 países; 32 agrupaciones en escena para showcases; alrededor de 30 conferencias y talleres; más de 700 citas entre músicos y agentes de la industria en los speed meetings y más de 50 horas de networking se esperan para esta edición.

“Tenemos diversidad de géneros, desde cumbias, electrónica, experimental y rock, porque lo que estamos promoviendo, es precisamente la diversidad de sonidos que puede ser la música tradicional de Argentina o de Ucrania. Somos unos degenerados, al documentar cómo suena Latinoamérica”, señaló Sergio Arbeláez, director de la feria.

El evento será anfitrión de ISPA (International Society for the Performing Arts), red de profesionales de las artes escénicas que busca el fortalecimiento de la industria cultural por medio de dos congresos anuales, uno celebrado en Nueva York y el otro que viaja a diferentes ciudades del mundo, en este caso Guadalajara.

"Lo más rescatable en este proceso de seis años, es la comunidad que hemos generado alrededor y cada vez se acercan más actores de la industria, como las disqueras.

FIMPRO se está estableciendo como un punto de encuentro y una necesidad para una industria tan importante. El hecho de no ser de México, me permite tener una perspectiva diferente.

"Muchas veces no se dan cuenta los mexicanos de lo importante y trascendente que es la industria de México para el resto de Latinoamérica. Es bastante sorprendente como México recibe a músicos y propuestas como Mon Laferte, es un mercado muy abierto y existe un punto de encuentro que antes no había. Además, hay un intento de generar una red de festivales mexicanos y se hará el primer encuentro de manager mexicanos", señaló el director colombiano.

Carla Morrison, Caloncho, Troker, Los Becerros y Gallo Negro, han tenido como plataforma la feria de la música.

"Después de seis años que empezamos con FIMPRO, ahora ya hablamos de un mosaico musical no solo en Latinoamérica, sino Europa y Norteamérica. Estamos evitando que FIMPRO crezca, no porque no se quiera, sino porque no queremos entrar en la dinámica de la economía para sostenerlo", añadió Igor Lozada, sectretario de Vinculación y Difusión Cultural de la UdeG.

Las acreditaciones profesionales de FIMPRO tienen un costo de mil 800 pesos e incluyen el acceso a los talleres, conferencias, speed meetings, networking, showcases y un año en la plataforma digital de la feria Los estudiantes podrán obtener un descuento del 50% y la opción de pagar en tres parcialidades. Para mayores informes en la página electrónica www.fimguadalajara.mx

En rueda de prensa @kpfo @Lozadaigor @vivol y @BlancdeBlancs nos dan detalles de @FIMProGDL #FIMPRO “Las artes nos unen” los esperamos del 28 al 31 de Mayo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. pic.twitter.com/l7OHkdOKXV — Conjunto Santander (@ConjSantander) March 26, 2019

Showcases

"Las bandas seleccionadas reflejan la diversidad cultural y musical presente en Iberoamérica y el Continente Americano, y se caracterizan por un buen desarrollo musical; calidad en su propuesta; una sólida estructura como agrupación, y la identidad que reflejan en sus producciones. Se hizo énfasis también en la igualdad de género, pues en esta ocasión son más las bandas conformadas por mujeres que en años anteriores", explicó Enrique Blanc, coordinador de los showcases.

Luiza Lian (Brasil)

Zalama Crew (Colombia)

Cerrero (Colombia)

Battle of Santiago (Cuba)

Evha (Ecuador)

Grecco Buratto (Estados Unidos)

Neptuna (México)

Pequeño Asteroide (México)

Colores Santos (México)

Neoplen (México)

Purahei Soul (Paraguay)

Moldes (Perú)

La Chica (Venezuela)

Circulart y Gordos Project (Colombia)

Wañukta Tonic (Ecuador)

Las Ligas Menores (Argentina)

Dat García (Argentina)

Los Reyes del Falsete (Argentina)

TE RECOMENDAMOS: