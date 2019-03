Muñecos BTS de Mattel causan polémica en redes sociales

Una de las "boy bands" más populares del mundo sin duda es la agrupación surcoreana BTS, que actualmente ya forma parte de la familia Mattel, pues la empresa dedicada a la fabricación de juguetes creó muñecos inspirados en ellos. Sin embargo, los muñecos causaron polémica en redes sociales, ya que algunos de sus seguidores afirman que no se parecen.

Y es que Mattel publicó en su cuenta de Twitter una imagen en donde se pueden ver los nuevos muñecos de cada uno de los integrantes de BTS como Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, lo cual desató una ola de comentarios tanto negativos como positivos al respecto.

"Mattel apostó por realizar muñecos de BTS . Una de las empresas mas reconocidas de juguetes en el mundo . No cualquiera tiene su propio muñecos diseñado . Gracias Mattel . Harán filas por comprar un muñecos de BTS".

MIC Drop, ARMY! 🎤For the first time ever, we're thrilled to show you the line of #BTSxMattel fashion dolls! Take a look at V, SUGA, Jin, Jung Kook, RM, Jimin and j-hope as dolls inspired by the Idol music video! 💜😍#BTSDollsOfficial @BigHitEnt pic.twitter.com/0fd1XpLVFF

— Mattel (@Mattel) March 26, 2019