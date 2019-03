Andrea Legarreta encara a revista por foto falsa; le piden disculpas

View this post on Instagram

Así como hemos sostenido nuestro #SóloLaVerdad y el compromiso que tenemos contigo de llevarte las mejores exclusivas, también sabemos reconocer cuando nos equivocamos… Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a la conductora de #Hoy, @andrealegarreta, por el mal momento que le hicimos pasar con la nota que publicamos http://bit.ly/2JKdmAG