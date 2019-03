Angélica Rivera reaparece tras polémica por divorcio con Peña Nieto

En los últimos días Angélica Rivera ha estado inmersa en la polémica debido a su separación de Enrique Peña Nieto, pues además de toda la controversia que surgió respecto a la relación que el ex mandatario mantiene con la modelo Tania Ruiz, también se dio a conocer que la actriz le pidió ciertas condiciones, como camionetas de lujo y viajes privados, para poder otorgarle el divorcio.

Aunque ni Angélica Rivera ni Peña Nieto han hablado al respecto fue la hija de "La Gaviota", Sofía Castro quien publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de su madre acompañada de un emotivo mensaje en el que le recuerda que es una mujer fuerte.













"Me acuerdo cuando le tomé esta foto a mi mamá, por estar jugando logre tomar un bonito momento de ella… ella así como la ves con esa sonrisa, es la mujer más fuerte y hermosa que conozco… no se deja vencer por nada y yo le agradezco a la vida por ELLA… por qué sin ELLA… muchas personas incluyéndome no seríamos nada", escribió Sofía Castro.

La imagen aparece justo días después de la controversia por el divorcio y se puede ver a Angélica Rivera feliz.

