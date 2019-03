Alex Fernández grabará tema con su padre y abuelo

Alex Fernández aprendió a tocar el piano a los 8 años de edad. Durante su niñez y adolescencia tuvo como influencia musical a su abuelo Vicente y a su padre Alejandro.

Ahora, emprende su propio camino, y pese a que tiene un apellido que muchos pensarían le abre las puertas, reconoció que el trabajo es distinto, porque tiene que convencer al público que es fiel seguidor de sus antecesores.

En una generación donde la música tradicional tiene poco espacio Alex, busca combinar lo clásico y moderno al género.

“Es un disco clásico, tradicional hecho a la antigüita, pero queremos empezar a revolucionar el mariachi para llegar a las nuevas generaciones. Me gusta portar el traje de charro, además es la música que me gusta. Saldrán cosas más radicales, como un sencillo con Abraham Mateo, que es de mariachi, así que vienen cosas interesantes”, compartió Alex Junior, en entrevista con Publimetro.

Te amaré y Lo primero que haría, son los primeros sencillos de su disco debut Sigue la dinastía, que incluye once temas que fueron elegidas en su mayoría por Vicente Fernández.

“Son once temas pero eran doce, y la que falta era de mis canciones favoritas, pero desafortunadamente no se ha pido encontrar el autor, pero saldrá en otro sencillo u otro disco. Tuve un 10% de libertad de elegir los temas, mi Tata el 90%, ambos tenemos un gusto muy similar, pero puedo decirte que yo escogí tres temas: Esta vida, Te amaré y Lo primero que haría, todas las demás son las selecciones de mi abuelo, que son temas ya grabados por él”.





Publicidad





Alejandro reveló que tuvo que aplazar su lanzamiento como cantante, debido a su hermana Camila.

“Cuando Camila se lanzó cantante, ya tenía intención de hacer mi propia carrera, así que platiqué con mi papá, porque no quería perjudicarla. Ella se lanzó y seguí con la administración de la empresa, pero luego hablé con mi abuelo y me dijo: 'nadie va a frenar a nadie'”.

Por lo pronto, Alex Junior ya prepara lo que será su espectáculo en vivo y un tema que ya fue elegido para grabar con su abuelo y padre.

A detalle

Actuación. El cantante ha recibido ofertas para hacer doblaje de cintas animadas. “Estoy enfocado en la cantada, pero se abrieron puertas para el doblaje, que es algo que me interesa. No me interesa la actuación, al menos que sea como colaboración especial en un película o serie”.

Imagen. Alex Fernández señaló que cuidará de su imagen, como figura pública. “Hay que cuidar más la imagen, antes iba al súper en chanclas; así que debo cuidar lo que digo, cómo lo digo y a quien apoyo”.

Diablo y ángel. Al preguntarle quién era el diablito o el angelito entre su abuelo y padre respondió: “Se van turnando [risas]… a veces uno es el angelito y otro el diablito, pero van cambiando el papel. Los dos son angelitos, muy chistosos y llenos de experiencia”.

El intérprete vive su momento, y reconoció que quiere hacer una larga carrera.

"Estaremos promocionando el disco por Estados Unidos, México y Colombia; además de armar el show para las presentaciones. Me siento más preparado de lo normal, con estos maestros que tengo".

TE RECOMENDAMOS: