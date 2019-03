Bad Hombre promueve el género urbano hecho en México

Carlos, mejor conocido como Bad Hombre, es multinstrumentista y cantante de pop urbano, originario de la Ciudad de México, que desde pequeño aprendió a tocar la guitarra.

El nombre artístico surgió de su admiración por Michael Jackson y de una rueda de prensa que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que no quería “bad hombres o más mexicanos en su país”.

“Al escuchar eso, surgió ese nombre para demostrar que hay gente buena en México con mucha pasión, orgullo, talento, cultura, que nada tiene que ver con esa connotación que dio Trump. Hay que poner en lo alto el nombre de México, porque no todo es malo”, explicó Bad Hombre.

Luego de comenzar su carrera de manera independiente, ahora ya forma parte de la disquera Sony Music, y promociona su tema Asesina.

“Estamos con el segundo sencillo titulado Asesina, que ya está en todas las plataformas digitales con un video grabado en Río Negro, Antioquia, Colombia. Es una canción que escribí en un momento difícil, de separación, es un tema fuerte lleno de melancolía. Cuando una mujer nos engaña o nos miente, se convierte justo en eso, una asesina. Acaba con nosotros, con nuestro corazón. Asesina me a ayudado a sanar mi corazón y la gente con la misma situación puede sanar o dedicarla”.







Sus influencias musicales van desde el soul y R&B, pasando por el rock y el funk hasta el bolero. Pero eligió el urbano como sello, pues su música habla de experiencias comunes que comparte con su público y con el que supera los problemas sociales, políticos y raciales.

“Crecí escuchando música ranchera y boleros de mis abuelos; además de Queen y Nirvana, esa influencia musical de lo que vives, te marca. Me gusta el género urbano, porque me permite mezclar todo y tener una voz propia en medio de este universo musical”.

Bad Hombre se define como alguien completamente loco y enamorado de la música, y quiere contagiar todas las colaboraciones que están por darse en su carrera.

“El error que a veces cometemos algunos artistas, es querer ser algo que no somos o querer copiar lo que otros hacen. En la música no hay competencia cada artista tiene. Quiero colaborar con la mayor cantidad de artistas de todos los géneros en todo el mundo. Hasta una de banda me puedo aventar [risas]”.

Género urbano mexicano

Bad Hombre quiere que su música suene en todo el mundo y ser el primer exponente mexicano de la música urbana.

“El género urbano está con todo, pero creo que lo que está sucediendo es que le estamos dando un propio sello como mexicanos. Es necesario separarnos de lo que están haciendo los colombianos, que los respeto, pero ellos ya lo tienen. Están saliendo muchos artistas y me da gusta pertenecer a este ola”.

