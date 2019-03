Danna Paola, de niña buena a mujer de 'mala fama'

"Que si me fui con Maluma… no, dicen que ya trae a Ozuna… no. Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama", así dice parte de la letra del nuevo sencillo de Danna Paola, Mala fama que se lanza este jueves, a través de MTV.

La cantante mexicana utilizó una manera creativa y divertida para burlarse de todos los rumores que hay alrededor de ella, y por medio de sus historias en Instagram dio una mirada de todo lo que se ha publicado en los medios de comunicación.

Foto | Instagram.

Danna Paola ha dejado de lado la imagen de niña, y se ha convertido en toda una mujer, que busca expresar su manera de pensar.

El nuevo proyecto musical, es un mensaje directo contra los rumores de romance en los que se ha visto envuelta en los últimos meses.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante colgó la portada de la canción Mala Fama, misma que lanza a través de la señal de MTV.

"No, no hay amor, yo tengo muchos amigos y estoy muy feliz. No hay fundamentos ni nada de qué hablar, y solo puedo decir que estoy feliz”, aparece diciendo Danna Paola en el clip, declaraciones que son extractos de distintas entrevistas que ha dado al respecto de su vida amorosa.

De niña a mujer

Danna Paola ha aprendido a lidiar con las cosas buenas y malas entro de su carrera, y demuestra que la mejor manera de salir de los rumores, es tomarlo con humor.