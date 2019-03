Así se ve ahora el elenco de la cinta 10 cosas que odio de ti

Han pasado 20 años desde el estreno de la película y todos sus protagonistas han cambiado notablemente, incluso se recuerda a uno de sus protgonistas Heath Ledger, quien murió ocho años después del estreno de la cinta.

¿Quién no ha visto la película 10 cosas que odio de ti? La mayoría recuerda esa comedia de adolescentes estrenada en el año 1999. Y es que la pareja ficticia interpretada por Julia Stiles y Heath Ledger supo conquistar a muchos por su relación de amor y odio.

