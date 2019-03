Yolanda Andrade confiesa lo doloroso que fue 'salir del clóset'

La conductora Yolanda Andrade abrió su corazón en pleno programa y confesó que tanto para ella como para Montserrat Oliver no fue fácil "salir del clóset", pues como a todos les costó mucho trabajo.

Todo comenzó cuando el "influencer" Quique Galdeano expresó durante el programa "Montse & Joe" su reconocimiento a las conductoras, ya que aseguró que ellas marcaron a todo una generación que no sabía como dar a conocer su orientación sexual.

"A ustedes las admiro porque no solamente fueron pioneras, ustedes son la voz de una generación, que yo admiro, que gracias a ustedes y no me sentí solo (…) Realmente ustedes son una inspiración y una voz muy importante para nosotros (refiriéndose a la comunidad comunidad LGBT+)", mencionó Quique Galdeano, quien cuenta con 122 mil seguidores en Instagram.







Por lo que Yolanda Andrade destacó que también fue doloroso para ellas.

"Honestamente nos costó mucho trabajo, como a todos, al principio fue doloroso, después se aceptó y sobrevivimos", confesó Yolanda Andrade.

