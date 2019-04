Tijuana, la serie que retrata el peligro de ser periodista en México

“Eres periodista, no juez”, es una de las frases que se mencionan en Tijuana, la nueva serie de Netflix que tendrá su estreno este 5 de abril por Netflix.

Con Tijuana, Damián Alcázar y Tamara Vallarta rinden tributo a la profesión del periodismo en México en conjunto con Claudette Maillé, Rodrigo Abed, Teté Espinoza, Rolf Petersen, Iván Aragón, Andrés Delgado, Martha Claudia Moreno, Roberto Sosa, entre otros actores.

“Es un tributo a los periodistas, de honrarlos y sobre todo generar conciencia en nuestra sociedad. Así como nosotros necesitamos a los periodistas, no nos damos cuenta que ellos requieren todo nuestro apoyo, porque cuando callan una voz todos deberíamos de defenderla, cuidarla y procurarla, porque lo hacen por nosotros”, adelantó Tamara Vallarta, protagonista de la serie.

Creada por Daniel Posada y Zayre Ferrer, el contenido se centra en un grupo de periodistas se vuelven los protagonistas al arriesgar su vida para para exponer la verdad en el semanario Frente Tijuana.

Damián Alcázar hará el rol de Antonio Borja, el director y cofundador del semanario Frente Tijuana, mientras que Tamara Vallarta interpretará a Gabriela Cisneros, una reportera que lucha por integrarse en la redacción del diario.

“A pesar de ser una serie de ficción está inspirada en hechos reales, donde estas figuras que pueden sonar lejanas, están arriesgando su vida por nosotros. Es una historia inspirada en la vida de estos reporteros que son unos héroes, con relatos muy necesarios que se tienen que contar. Hay voces que debemos de proteger para que salgan a la luz y nadie las mate”, añadió la actriz.







Tamara reveló que no fue fácil hacer la series, sobre todo porque hay una gran carga y responsabilidad social.

“Cuando hice el casting no tenía mucha idea hacia donde apuntaba la historia. Le decía a una amiga, que Tijuana me quitó la inocencia, porque comencé a ver cómo hay muchos puntos que se conectan entre los poderes, el dinero, y no puede ser que esto suceda; al final, Tijuana me abrió muchos los ojos”.

La actriz es consciente del alcance que está logrando el internet, por lo que se siente muy orgullosa de formar parte de la nueva forma de consumir el entretenimiento.

“Creo que las plataformas digitales te permiten disponer de tu tiempo, y de ver una serie de acuerdo a los horarios de cada persona. Así que espero que disfruten el papel de Gabriela Cisneros, que es la nueva en el equipo. Ella llega con deseos ferviente de ejercer su profesión en este semanario que admira mucho. Tiene tanta osadía, ambición y la necesidad de descubrir la verdad, pero también tiene que aprender a protegerse y vivir los peligros".

En sus palabras

“Es un tema del que todos deberíamos de estar hablando. Los periodistas de investigación, que dan toda su vida por sacar la verdad, están arriesgándose y nosotros no somos conscientes de que los están haciendo”.

Peligros de la profesión

México está en los primeros tres lugares de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

“Es muy fuerte que México este entre los tres primeros lugares más peligrosos para ejercer como periodistas en el mundo, abajo de Afganistán y Siria. Por lógica, una piensa que allá hay una guerra y sabe que si te metes a estos lugares, muy probablemente puedes morir, pero en México, por ser periodista, alguien llega a buscarte y amenazarte”.

Estreno

El 5 de abril llegará a la plataforma de Netflix.

A detalle

190 países será transmitida con subtítulos

11 capítulos en la primer temporada



¿De qué trata?

Los periodistas arriesgan sus vidas para descubrir la verdad sobre el asesinato a sangre fría de un político importante.

Cuando el candidato presidencial que encabeza las encuestas es asesinado, los reporteros del Seminario Tijuana entran en acción para cubrir la noticia que tiene paralizado al país; pronto descubrirán que tras el homicidio, hay una enorme red clandestina de corrupción y poder, y que tendrán que arriesgar sus vidas para poder sacar la verdad a la luz.”