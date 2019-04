Felicity Jones aplaude el debate en tema de género

Llegar a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, no fue fácil para Ruth Bader Ginsburg. Ella fue nominada por el presidente Bill Clinton en 1993, para ocupar ese cargo. En los años que ha servido, ha sido una voz vital en temas como LGBTQ y los derechos de las mujeres.

Ahora su vida es mostrada en la pantalla grande con la cinta La voz de la igualdad (On the basis of sex), protagonizada por Felicty Jones, que se estrenará el 5 de abril en las salas mexicanas.

El filme dirigido por Mimi Leder, explica algunas de las cosas que convirtieron a Ginsburg en la ardiente defensora de los derechos de las mujeres; además cómo enfrentó desafíos debido a su género desde la época en que fue una de las primeras alumnas en la Facultad de Derecho de Harvard.

No es de extrañar que la discriminación basada en el género se convirtiera en la base de la carrera que construiría, y que la llevó a servir en el tribunal más alto del país.

Felicity Jones charló con Publimetro, sobre este papel que anheló por años, y que muestra que aún falta mucho para lograr para tener un balance en los derechos de mujeres y hombres, en todos los ámbitos.







¿Qué pasó por tu cabeza cuando te propusieron el papel?

— ¡Tengo que hacer esta película.Tengo que contar esta historia! Desde el principio me identifiqué con el trabajo de la jueza Ginsburg. He estado buscando un papel como éste durante años. Se trata de un personaje femenino que está intensamente comprometido con lo que hace, pero al mismo tiempo, explora el sentido más completo de su vida y de su personalidad.

Ella se enfrentó con la desigualdad de genero en la época de los 50… imagina cómo fue estudiar la universidad junto a 500 hombres y solamente nueves mujeres, así que era como subirme a un juego, donde las emociones brotaron sin control.

¿Qué representó conocer al personaje en la vida real?

— Fui muy afortunada de conocerla en su apartamento en Washington, y el encuentro fue muy conmovedor. Había tantos detalles, y no quería olvidar nada, así que tomé muchas fotos. Me di cuenta que es una revolucionaria con una increíble pasión.

¿Qué tan relevante es la cinta en la actualidad, sobre todo ante los movimientos #MeToo y #TimesUp?

— La película tiene una gran importancia social actual. La historia de la jueza Ginsburg es más relevante que nunca. Su legado habla del movimiento #MeToo y el movimiento #TimesUp y de las conversaciones culturales sobre igualdad de género, paridad de género, igualdad de salarios y derechos. Ello comenzó con la lucha.

¿Llamarías lucha a esta búsqueda de equidad?

— Debo confesar que hay mucho por hacer en el tema del sexo, la industria estaba muy anticuada. Ahora, vemos en el cine y la televisión historias y personajes interesantes y diversos. Todavía necesitamos ver un mayor cambio, porque seguimos en pañales.

Sí es una lucha, pero no una competencia. Hay que asegurarnos de tener el balance exacto, se puede hacer mucho más, pero ya hay cambios. Lo que aplaudo es que ya hay discusión, pero lo importante es que se traduzca en un cambio duradero.

En sus palabras

"Celebro a mujeres como Ruth Bader porque toda su vida, ha trabajado por el bien de la igualdad, y no por el beneficio personal".

¿Quien es Ruth Bader Ginsburg?

– Ruth Bader Ginsburg, se enfrentó a la adversidad y a numerosos obstáculos a lo largo de su carrera, en su lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en Estados Unidos.

– Bader nació el 15 de marzo de 1933, durante sus estudios fue una de las nueve mujeres en la Facultad de Derecho de Harvard en la década de 1950.

– Fue alumna de Vladimir Nabokov durante su paso por la Universidad de Cornell

– En agosto de 1993, Ruth fue nombrada por Bill Clinton Jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, continuando en dicho cargo hasta ahora.

