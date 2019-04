Controversia tras el anuncio de que Paz Vega será Catalina Creel

Televisa informó que la actriz internacional Paz Vega, se integrará a la producción de la nueva versión de Cuna de lobos, que se realiza como parte del proyecto Fábrica de Sueños.

La española, revivirá al personaje de Catalina Creel, una de las villanas más emblemáticas en la historia de las telenovelas latinoamericanas.

A lo largo de su trayectoria artística, que abarca cine, teatro y televisión, Paz Vega se ha hecho acreedora a múltiples reconocimientos, entre los que destacan el Premio Goya, el Trofeo Chopard del Festival de Cannes, Phoenix Film Critics Society, Premio Sant Jordi, y el Premio Ondas.

Paz Vega también ha participado en importantes producciones cinematográficas, como Rambo V (Adrian Grunberg), Hable con ella (Pedro Almodóvar), Carmen (Vicente Aranda), Lucía y el sexo (Julio Medem), y Spanglish (James L. Brooks).

En televisión, ha participado en exitosas series, como son 7 Vidas, Más que amigos y Compañeros, entre otras.

El primer capítulo de Cuna de lobos se transmitió el 13 de octubre de 1986, es una telenovela mexicana escrita por Carlos Olmos, producida y dirigida por Carlos Téllez y emitida originalmente por El Canal de las Estrellas de Televisa entre 1986 y 1987.

Fue protagonizada por Diana Bracho y Gonzalo Vega, con la participación antagónica de la primera actriz María Rubio junto a Alejandro Camacho, Rebecca Jones y Lilia Aragón, y la actuación estelar de Carlos Cámara, Rosa María Bianchi y la primera actriz Carmen Montejo.

Paz Vega: Catalina Creel

Isabel Burr: Leonora Navarro

José Pablo Minor: Alejandro Larios

Diego Amozurrutia: José Carlos Larios

Nailea Norvind: Rosalía

Qué horror, #PazVega será la nueva #CatalinaCreel y aunque es muy bella no tiene la presencia escénica ni la dureza para el personaje. Y habrá que ponerle acento neutral porque como habla, no más no.

— Juan Carlos García (@juagarci) April 3, 2019