Daniela Spalla vive un romance musical con México

Daniela Spalla sigue con la promoción de su material discográfico Camas separadas; luego de su paso por el Vive Latino 2019, la cantante argentina compartió que ya tiene un romance estable con México.

“Es un romance establecido, somos una pareja que ya reconoce cuáles son los defectos y virtudes de cada uno, ya no hay tantas sorpresas, ya no hay un shock cultural y eso funciona [risas]”, contó la cantautora en entrevista con Publimetro.

Daniela Spalla habló de cómo las mujeres han logrado incursionar cada vez más en los festivales.

“Es bueno el ruido que se empezó a hacer con respecto a la ausencia de las mujeres en los festivales, ahora ya todos somos conscientes cada vez que sale el cartel de un festival, ver cuántas mujeres o no hay, la inclusión de las mujeres en los festivales no tiene que ser para cubrir una cuota o sólo para quedar bien, sino porque realmente la música y la mujeres están generando algo, que se nos tome como a los hombres. Yo quiero que me incluyan en los festivales por mi música, no por ser mujer, porque ser mujer no me lo gané”.



La cantante está en plena gira por el país, donde ofrece firma de autógrafos y conciertos para tener ese contacto directo con sus seguidores.

“Hoy en día, lo que se genera en las plataformas se consume en dos meses, por eso es importante pasar a lo más real que es el contacto directo, no hay nada que reemplace un show en vivo, eso sigue pesando más. Fue increíble presentarme en el Vive Latino por segunda vez y ver cómo ha crecido en audiencia y shows, es lo que tiene México, si uno trabaja las cosas comienzan a pasar, por eso me vine a vivir acá”.

Mientras recorre varias ciudades, la cantante va buscando sus momentos de inspiración.

“Estoy buscando hacia dónde ir, porque Camas separadas ya salió ,ya la gente lo conoce y ya he grabado una nueva canción, así que estoy escribiendo más canciones. Esos tiempos de creación son muy caprichosos tiene sus propios tiempos, así que hay que aprender a hacer malabares con esas cosas”.

Otra cosa q les cuento, es q me ha costado mucho volver a escribir después de Camas Separadas. Todavía me gusta mucho el disco y no puedo desprenderme. Entonces quiero hacer canciones iguales, que después me aburren porque suenan a más de lo mismo. Pero ahí vamos, dia a día 📝 — Daniela Spalla (@danielaspalla) March 23, 2019

En sus palabras

“Vengo con toda la banda y presentaré los temas de Camas separadas, y otros sencillos que han gustado a la gente”

Saturación en redes sociales

Daniela Spalla confesó que las redes sociales viven un momento complicado.

“Creo que por más digital que sea este mundo, aún no pueden reemplazarse las experiencias reales. Nos estamos cansando un poco, cada vez veo más amigos que se cansan de Facebook e Instagram y dejan de seguir a todo el mundo. Yo lo hice el año pasado cuando me saturó y sólo seguía recetas de cocina, espero que eventualmente lleguemos a controlar esa saturación, porque nos hace falta la experiencia y el contacto real”.

Gracias a la vida por los cambios. Acá está #CamasSeparadas, mi disco de 💔, el disco que me ayudó a abrazar nuevas realidades. Cómanselo! https://t.co/mhqgxAlfoc pic.twitter.com/FemqnZYc0a — Daniela Spalla (@danielaspalla) September 21, 2018

Conciertos

Guadalajara. 6 de abril, 21:00 horas en C3 Rooftop. Firma de autógrafo: 4 de abril a las 18:00 horas en Centro Magno.

Monterrey. 12 de abril, 21:00 horas en el Foro DiDi.

Después sigue Guadalajara. La última vez que estuve allá, fue para una firma de autógrafos y la disfruté muchísimo. Así que estoy ansiosa por volver. Quién más está ansioso por el show del 6 de Abril en el #C3Rooftop ? https://t.co/4M95Aa1JnK pic.twitter.com/Q4xjC4gip9 — Daniela Spalla (@danielaspalla) March 23, 2019

