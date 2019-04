Andrea Legarreta confiesa que su vida ha sido muy difícil

View this post on Instagram

No se pierdan #ParqueMágico !!! Les va a FASCINAR!!! 🙌🏻🎢🎡🎠🎉🎉🎉🎉🎉💕💕💕💕 Les dejo unas imágenes de los que vivimos hoy en la presentación a medios!! ESTRENO 11 DE ABRIL!! 🙌🏻 #Doblaje #Familia #Cine @paramountmexico @erikrubinoficial @miarubinlega @ninarubinl @andrealegarreta 🙌🏻💕