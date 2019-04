Laura Bozzo murió durante una operación de urgencia

La conductora de televisión Laura Bozzo reveló que estuvo al borde la muerte por negligencia médica, luego de someterse a una cirugía de extirpación de útero.

En una entrevista al sitio de noticias Infobae, la presentadora relató que se sometió a una operación para extirpar su útero y ovarios como medida preventiva contra el cáncer, pero por error, uno de los cirujanos perforó su intestino, lo que la llevó a una situación crítica.

"Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino, vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos, me quedé ocho meses con un hueco en la barriga”, dijo al medio argentino.

La peruana señaló que vivió los tres peores años de su vida. “Estos tres últimos años de mi vida fueron los peores. Los tres años de arresto domiciliario fueron un paraíso comparados con estos tres años.

Bozzo dijo que además de su difícil recuperación, en ese tiempo vivió un drama familiar, pues surgieron los rumores de una supuesta infidelidad de Cristian Zuárez, quien había sido su pareja durante 16 años.

"Me enteré por la prensa. Estaba en mi cama con él y me llamó un periodista de Perú y me dijo: ‘Laura, acaban de sacar las fotos de él con una argentina y las declaraciones del hermano de Cristian’, porque fue su hermano, su sangre, el que lo vendió. Él había llevado a su mamá, a su familia a la casa de esta señora en Miami y yo no tenía la menor idea", mencionó.

Laura dijo que en ese momento corrió a su ex pareja de su casa y fue cuando terminó su relación.

