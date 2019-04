Yanet García desmiente compra de seguidores en redes

La presentadora del clima del programa "Hoy", Yanet García, aseguró que nunca ha comprado seguidores ni pagado publicidad en redes sociales.

También puedes ver:

Mediante un video en sus "Insta Stories", señaló que para poder incrementar sus estadísticas sólo ha sido creativa, constante y paciente, y además pidió mostrar las pruebas a los que la acusaron.

“Yo empecé desde cero, he hecho crecer mis redes sociales poco a poco, con mucho esfuerzo, con paciencia, pero sobre todo siendo yo, siendo original”, empezó.

En el video explica: “Vi una nota donde decía ‘Yanet compra seguidores en Instagram’. ¿Dónde están las pruebas? Eso es una mentira, por eso quiero decirles a través de mis historias que sí se puede, porque si yo también pude llegar a esos seguidores de una manera real, solamente no se desesperen y es poco a poco”.









Publicidad









Consciente de sus atributos, la regia explicó que su cuerpo pasa a segundo plano, pues la atención del público va más allá de una buena figura.“Ya sé que me van a decir: ‘¡Ay, pero es por tu cuerpo!’. Hay chicas más guapas que yo, hay chicas con mejor cuerpo que yo y no tienen los seguidores que yo tengo; no se trata de estar guapa y tener un mejor cuerpo, se trata de trabajar todos los días, ser disciplinada, crear contenido nuevo, ingeniártelas, de qué es lo que al público le gusta”.

Aquí el momento…

También puedes ver:

García, quien empezó en una televisora local y luego probó suerte en la Ciudad de México, siempre da de qué hablar por sus provocadoras e impactantes fotografías y contenido sensual.En el video también agradeció el apoyo y cariño de sus fans.