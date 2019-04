Rozalén en cuerpo y alma: 'Ahora tengo ganas de arriesgar más'

Asegura que ha descubierto que ser natural vende y siente la necesidad de ir a sus raíces y al folclore de su tierra para ponerse de nuevo a escribir canciones.

Como referente nombra a Natalia Lafourcade y su último álbum: Musas (Un Homenaje al Folclore Latinoamericano en Manos de Los Macorinos, Vol. 1 y Vol. 2).

Con dos discos de platino en su haber y otros dos de oro, Rozalén continúa con la Gira Internacional Cuando el río suena que comenzó en 2017 y le ha llevado a recorrer Argentina, Colombia, pasando por tierras mexicanas, República Dominicana y ahora Estados Unidos.

“En la vida hay cosas buenas y aprendizajes”

Rozalén además de cantar al amor y desamor, como es una mujer comprometida también da voz a las minorías.

Abriendo puertas, cerrando heridas Tras la salida de su álbum Cuando el río suena. El año pasado, ante su sorpresa, se le abrieron todas esas puertas que no creía que fuera posible y le hace sentir esperanza.

“Los mejores discos salen cuando peor lo pasas”

“Es la primera vez que hemos parado tres meses en una gira y lo necesitaba más que nunca porque el año pasado con este disco me he atrevido a contar cosas que dolían demasiado y ha sido como el gran salto”.

Cree que “siendo honesto y haciendo las cosas desde el alma se logra tocar temas que son tabú en mi país, en España: feminismo, Memoria Histórica y refugiados”

“Miami es Latinoamérica”

Este jueves se presentó en el Flamingo Theater y horas previas nos contaba cómo afrontaba esta primera toma de contacto con el público de Miami.

“Es como una primera cita, no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar pero tenía muchas ganas de venir y conocer otra realidad diferente a Latinoamérica pero que en realidad veo que es Latinoamérica”.

A su lado estará en el escenario su inseparable Beatriz Romero, experta en lengua de signos.

“Cantar sin ella es como si me faltara una pierna y al compartir protagonismo me relajo mucho más en el escenario”.

Volver a las raíces Se puede decir que 2018 fue un año de buena cosecha porque logró dos nominaciones a los Latin Grammy, salió al mercado un recopilatorio de sus grandes éxitos y publicó su primer libro, todo bajo el mismo título: Cerrando punto suspensivos.

“Sí, es cierto que se ha cerrado una etapa, en estos seis años han pasado cosas muy transcendentales y ahora me enfrento a la vida de otra manera, tengo ganas de arriesgar más y de hacer lo que verdaderamente siento”.

Quiere volver a las raíces de la música, al folclor y cree que ya lo ha empezado a hacer.

“Siento más responsabilidad de hacer cosas más importantes y lo voy a hacer”

Al hablar de su libro, en el cual expone mucho porque le apetecía compartir, -pero no todo-, cree que si pude ayudar a otros, sobre todo a adolescentes y les hace reflexionar, eso que se lleva. “No hay evolución sin crisis”

“La felicidad no es un ser, es un estar”

Un café solo con … Rozalén

En este breve cuestionario la cantautora manchega nos desvela un poco más de su lado humano, su agudo sentido del humor y nos habla del lado bueno de la vida.

¿A la hora de componer, lo haces desde la alegría o la tristeza?

Compongo mucho desde la alegría y hasta cuando lo hago desde la tristeza, le doy la vuelta y acabo de buen rollo.

¿Cómo definirías la felicidad?

La felicidad no es un ser, es un estar; son momentos determinados como echarte unas risas con tus amigos.

¿Qué significado tiene en tu vida la canción La puerta violeta?

Es una canción escrita cuando más necesitaba liberarme y en uno de los peores momentos demi vida. Creo que es la canción que más me está aportando. El origen fue una regresión, como una hipnosis consciente y las imágenes que vi las hice canción. Para muchos es un himno a la violencia machista y para otros simplemente: liberación y eso es más que necesario.

¿Qué es lo que peor llevas cuando estás de gira?

Tengo situaciones de crisis existencial porque soy una persona muy intensa, si estoy agotada, algo no sale bien o viene poquita gente a verme, me planteo si vale la pena todo este esfuerzo que es grande pero se me pasa enseguida y esta vida no la cambio por ninguna. Hay que pelear mucho y todo el rato, mira Raphael que no para de trabajar.

Curiosidades

Rozalén en realidad se llama María de los Ángeles Rozalén Ortuño. (12 de junio, 1986, Albacete)

De niña cantaba en un coro y recitaba poesía, aprendió a tocar la bandurria y la guitarra pero más tarde decidió estudiar Psicología y Musicoterapia hasta que el destino cambió su vida.

Tiene una guitarra personalizada “Bros”, fabricada en Valencia e imita la forma de una bandurria.

Una de sus debilidades es el sushi. Vive en un pueblo a las afueras de Madrid con sus dos mascotas, un perro y una gata y es una auténtica embajadora de Albacete.

Hace tres años crea el Festival LeturAlma para luchar contra la despoblación rural del lugar donde pasó su infancia Letur y toda la Sierra del Segura (España).

