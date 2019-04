Thalía recuerda a su ex y así reacciona Tommy Mottola

Sin duda una de las parejas más estables del espectáculo es Thalía y Tommy Mottola quienes constantemente presumen su amor en redes sociales. Pero en esta ocasión Thalía sorprendió al recordar a su ex novio difunto Alfredo Díaz Ordaz y esta fue la reacción de su esposo.

Y es que la intérprete de "No me acuerdo" publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece en su auto cantando "Sangre", un tema que escribió para el hijo del ex presidente de México Gustavo Díaz Ordaz con quien estuvo a punto de casarse; sin embargo él murió en 1993 víctima de hepatitis.

"Hay canciones que se quedan para siempre en el gusto de la gente y SANGRE es una de ellas. Cuando la compuse, supe que era especial y que pondría en palabras alivio a tantos corazones rotos, pero en un lenguaje liberador y tranquilizante para el alma. Este #TBT es para mis #sangre fans. Enjoy!!! ❤❣", escribió Thalía.

Pero quien sorprendió con su reacción fue Tommy Mottola, pues aunque la relación entre Thalía y Alfredo fue años antes de conocer a su ahora esposa, se podría especular que a Mottola no le gustaría mucho esta publicación.











Sin embargo, el empresario quedó sorprendido con la interpretación de Thalía y hasta le dio"me gusta" en Instagram.

