Ana de la Reguera reveló que no es fácil contar su vida

Ana de la Reguera pasó casi ocho semanas en Guadalajara, Jalisco, para filmar la cinta El rey de todo el mundo, dirigida por el cineasta español Carlos Saura.

Durante ese tiempo, la actriz mexicano tuvo mucho acercamiento con sus compañeros, al grado de que en el último día de rodaje, no pudo contener las lágrimas.

“Había un cuerpo de baile muy grande, esos chavos son muy jóvenes con mucha energía, así que en los tiempos de espera empezaban a hacer travesuras y momentos muy agradables, pero desafortunadamente ya fue casi al final, cuando empiezan a crearse esos lazos fuertes, y es cuando ya tienes que despedirte, y eso es triste.

"La verdad, es una de las experiencias más bonitas que he tenido filmando y trabajando en una película. Ha sido muy especial, me llevo muchos amigos, mucha gente con la que quiero seguir trabajando, no nada más actores, sino gente de producción y dirección; todo fue espectacular.”, dijo la actriz en entrevista con Publimetro.

Ana de la Reguera dejó Guadalajara este domingo, para incorporarse a otras series que están en pleno desarrollo.

“Todas estas experiencias en mi carrera las guardo y de hecho tengo una serie que empezaré en junio que se llama Ana y es autobiográfica y todo eso va a verse en la serie que haré en México, pero que también sucede en Estados Unidos”, la actriz aclaró: “si es muy difícil mostrar una historia propia, aunque esta llena de cosas biográficas, hay un poco de ficción, no todo es 100% cierto o verdad, porque hay que contarse una historia, peo hay muchas experiencias plasmadas”.

La veracruzana añadió: “Habrá un poco de todo. Narraré la vida de una mujer cómo se divide entre dos países, entre dos culturas. Habrá un poco de backstage de mi vida, lo que nadie ve, los momentos más personales no visibles al público que ahora se contarán, ya sean divertidos, vergonzosos, de felicidad, hay un poco de todo donde la gente va poder acercarse a mi vida".

La serie se centrará en los últimos cuatro años de su vida y se transmitirá por Comedy Central como su primera serie premium que se estrenara a finales de este año. La actriz realiza la tercera temporada de la serie Goliath con Billy Bob y Dennis Queen para Amazon durante la filmación de El rey de todo el mundo

“Sigo filmando una serie para Amazon que es Goliath, estaba yo campechaneando entre la película y la serie, y después empezaré otra serie a finales de junio que se alargara hasta septiembre”.

