Cambian las posiciones de los videos más vistos en YouTube

Este lunes de dio a conocer que el tema y video Boy with luv, de la boy band BTS, en el que colaboran con la cantante estadounidense Halsey, es el más visto en la historia de YouTube.

La noticia la dio a conocer la cuenta oficial de YouTube Music a través de sus redes sociales, donde se felicitó a la agrupación surcoreana, cuyo video acumula hasta el momento más de 119 millones 871 mil visualizaciones y 7.6 millones de “likes”.

La banda estrenó esa canción durante su presentación en el programa Saturday Night Live; igualmente se confirmó que BTS fue el primer grupo asiático en superar los cinco mil millones de transmisiones en Spotify.

En el video la agrupación surcoreana interpreta el tema mientras aparece en varias escenas llenas de looks retro, con ropa brillante, blazers con plumas, y el audiovisual termina con el recorrido por un camino lleno de marquesinas iluminadas al estilo de Broadway.



La invitada Halsey aparece en varias partes del video, además se une al icónico grupo en una coreografía.

Esa canción se desprende de su más reciente álbum, que también se lanzó al mercado el viernes Map of the soul: persona y que habla sobre la alegría de encontrar el amor y se acerca al mundo con los mensajes que desean compartir con sus fanáticos.

#NoticiasTNT @BTS_twt y @Halsey se preparan para dejar su marca en los Billboard Awards. 😎 ¿Te gusta ver a BTS presentarse en televisión? pic.twitter.com/nxpI62PKCx — TNT™ América Latina (@TNTLA) April 15, 2019

Antecedentes

Antes de Boy with luv el récord con más visualizaciones en 24 horas lo tenía el cuarteto surcoreano Black Pink con su video Kill this love, lanzado el 4 de abril, que juntó en su debut 56.7 millones de visualizaciones.

A su vez, éste había superado el récord que estableció Ariana Grande con su hit Thank U, next, que logró 55.4 millones de vistas en el mismo lapso.

Los más vistos en la historia de YouTube

1. Despacito: Luis Fonsi.

2. Shape of you: Ed Sheeran

3. See you again: Wiz Khalifa & Charlie Puth. F

4. Uptown funk: Bruno Mars.

5. Gangnam style: Psy

