Plácido Domingo fortalece sus lazos con México

Plácido Domingo tiene un largo romance con Jalisco, porque la primera vez que subió a un escenario fue para interpretar una zarzuela en el Teatro Degollado en Guadalajara, donde la compañía de sus padres, Plácido Domingo y Josefa Embil Etxaniz, Pepita, tuvo frecuentes temporadas.

El tenor ha tenido gran actividad este año en México, ya que estuvo en la Feria Internacional del Libro, además con conciertos especiales como Plácido en el alma y ahora regresa para presentar un programa dedicado a la zarzuela.

Plácido Domingo habló sobre la salud de la música clásica, la zarzuela pero también de futbol y su inagotable energía para cantar, dirigir y producir.



¿Cómo mantener ese ritmo de trabajo por todo el mundo?

— La energía genera energía y cuanta más actividad tengo, más actividad necesito tener. La verdad que nunca pude imaginar, al empezar tan joven, que hoy seguiría todavía en activo.

Empecé con mis padres e hice mil cosas antes de tener una carrera profesional como tal. Así que esa pasión que tengo por lo que hago, me permite sentirme como un chaval [risas]. Antes era el más joven de los cantantes y hoy se puede decir que soy el decano, soy casi el patriarca (risas). Vivo una vida loca pero fascinante.

Vive la época de los reconocimientos y ver su nombre en teatros, ¿cómo toma esta etapa?

— Es cierto, no había pensado en eso. He tenido una carrera con buenos momentos, siempre con pasos adelante. La crítica en general, a lo largo de toda mi carrera, me ha tratado bien. El hecho de que tomen parte de mi carrera como ejemplo, siempre se agradece.

Cuando me plantearon que una sala del Conjunto de Artes Escénicas llevara mi nombre, fue como un regalo para mi que se quedará por siempre; además de un recinto en Tequila, Jalisco que será realizado por Tequila Cuervo me hace sentir que he hecho bien las cosas. Así que acepto con toda humildad los premios y reconocimientos.

¿Cómo es la salud de la música clásica y la zarzuela?

— Creo que pasa por un buen momento, tiene un gran público en todo el mundo y cada vez se integra una nueva generación de audiencia. Estamos con el primer Encuentro Internacional de la Zarzuela en Tequila y Guadalajara, es emocionante que esto pase en un lugar donde mis padres cantaron tantas veces y en donde yo inicié.

La zarzuela fue la primera música que escuché, incluso antes de nacer, por mi madre, he viajado por el mundo llevando espectáculos de zarzuela y es maravilloso que aquí se cree este encuentro que lo que promete es calidad en todo lo que se haga, si no, no estaríamos aquí.

¿Cuál es el sueño que se está haciendo realidad?

— Ya estamos en charla para la creación de un conservatorio muy especial entre Guadalajara y Tequila, el cual no existe en el mundo. Hay muchísimos conservatorios adonde va toda clase de instrumentistas, compositores, músicos en general, pero no existe uno exclusivamente para la ópera, la zarzuela o la comedia musical, así que es un sueño en pleno desarrollo.

¿Plácido Domingo prefiere cantar o dirigir?

Debo reconocer que ahora, a mi edad, es más difícil conservar la voz. Nunca pensé que iba a cantar tanto y todavía no me explico por qué puedo cantar, porque los cantantes masculinos se retiran entre los 50 y 60 años.

Ahora pienso practicar lo más que pueda cada año, aceptar pocos contratos como director, pero que me den al mismo tiempo la oportunidad de prepararme, y cuando termine mi carrera de cantante, dedicarme de lleno a la dirección de orquesta.

Sabemos que es un aficionado al Real Madrid, ¿qué es capaz de hacer por el equipo?

— No hemos tenido una buena racha [risas], pero soy un gran aficionado al futbol, sufro y río en cada partido. Y al equipo no sólo lo llevo en el corazón, la mente, sino hasta en la tapa de mi móvil (teléfono celular), que tiene el logo del Real Madrid, así que la pasión la llevo por todos lados.

En Guadalajara

18 de abril a las 20:00 horas en Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

