Chumel Torres procura no tomar en serio nada, ni a sí mismo

Chumel Torres suele reírse de lo bueno y lo malo, de tomar con humor cualquier tipo de situación, así como sucedió a su llegada a la ciudad y se dio cuenta que le robaron sus corbatas.

El comunicador llegó para grabar Chumel con Chumel Torres de HBO en diferentes locaciones, con el fin de mostrar otra cara de la capital de Jalisco.

“Vengo seguido, porque tengo a dos de mis tres hermanos acá, así que no me es desconocida Guadalajara, es un lugar que me gusta un chorro y vinimos a grabar un especial del programa que tenemos en HBO justo exponiendo ese tema, la finalidad es como desmitificar Guadalajara, porque siempre se dice que el mariachi y el tequila, pero poca gente sabe que es un foco de innovación, tecnología, arte, diseño y comida bien importante.

"Se habla que es el Silicon Valley mexicano que es algo muy real, con gente que tiene proyectos cabrones, que por difusión o por la misma mala RP (relaciones públicas) que tenemos con las ciudades mucha banda no sabe y justamente a eso vinimos”.

El programa forma parte de la cuarta temporada, y se estrenará el próximo 26 de abril, a través de HBO; además tendrá varias entrevistas con personajes de la ciudad.

“Esta un carnal mío, de muchos años, que es Pedrito Kumamoto, justo con él he crecido, porque él me invitó a mi primer conferencia de toda la vida en el Iteso, cuando era jefe de la sociedad de alumnos, de ahí nos hicimos cuates. En una fiesta me dijo: 'me voy ir de diputado', y le dije: '¿estás pendejo?'. Al final, le comenté: 'eres mi compa y te adoro, nomás que si lo haces mal te vas a llevar un coscorrón, si lo haces bien, un abracito y una cerveza'. También aparecerán las Geek Girls que tienen esta onda del MeetUp, qué cosa tan impresionante hacen por las mujeres de Guadalajara, son nueve mil nerds súper talentosas que en vez de ponerse a llorar porque la industria no las quiere, crearon una plataforma y son súper chingonas”, señaló Chumel Torres durante la entrevista con Publimetro.

El youtuber reconoció que ahora se ha vuelto más profesional para hacer lo que le gusta.

“Si ha cambiado mi proceso de trabajo, es raro, porque te profesionalizas, pero también he procurado no tomarme tan en serio nada, ni a mí mismo. La banda nos dice: 'oye están en el quinto lugar', y les respondo: 'sí, pero es un chiste'. Soy el mismo wey que se caga de la risa con sus compas, eso es todo, porque es lo que le gusta a la banda, no quieren ver a un comediante. De repente, me topo banda que hace comedia de tele vestidos de Louis Vuitton o Armani, la vida no así, por lo que trato de no tomarlo en serio y justo la evolución es esa, de poder agarrarle mejor onda a los guiones, saber escribir más chido y cositas mas puntuales. Siempre tienes un papá dispuesto a pagar por tus pendejadas [risas]”.

Periodismo provocador

Chumel Torres habló sobre las redes sociales y el periodismo que debe sobresalir de las fake news.

“Hace unos días Jorge Ramos cuestionó al presidente (Andrés Manuel López Obrador) de una manera cañona, puntual y que lo vimos todos. Vimos el oso del presidente trastabillando y diciendo: 'traigo otros datos', pensamos: 'señor, son los mismos datos pero no sabe multiplicar', y al otro día checas las noticias y la nota casi se resume en 'Los 10 mejores chistes del presidente'… ¡en serio! Te acaban de dar una lección de cómo hacer el periodismo y sólo dice: 'AMLO, eres un vago con tus chistes'. Todo tiene que ver con los medios que consumes y nada más, pero tienen que ser serios. Las fake news se vencen con contrastes, inteligencia y no entrarle al pánico, ni ser la tía de Facebook que escribe: 'comparte el mensaje o va a cerrar whatsapp [risas]”.

En sus palabras

“Si chambeó mucho, pero también me divierto un chingo y es algo que debe hacerse, es parte de esta aspirina creativa”

Estreno

26 de abril se estrenará el programa grabado en Guadalajara para HBO. La cuarta temporada de Chumel con Chumel Torres inició el pasado 15 de febrero.

Estrenará musical

Chumel Torres compartió lo que planea para el segundo semestre del año.

“Mi cabeza está bien pirata [risas]. Quiero grabar un show de stand up, que hice el año pasado de Gente fea llorando, para ponerlo gratis en las plataformas y lo vea la gente. También, ya terminé de escribir el musical junto a mi hermano… quedó bien cabrón y espero estrenarlo este año. Canto, bailo, dirijo y produzco, igual es un fracaso, pero lo haré y -quizá- acabar la vida diciendo: 'wey, un día escribí un musical, que pendejo [risas]'. Es una comedia, no es política, es un musical y se trata justo para la gente que le cagan los musicales, de hecho así se llama Odio los musicales, el musical”.

Locaciones en Guadalajara

María Mitotes (entrevista Pedro Kumamoto)

Instituto Jalisciense de la mujer (entrevista Fela Pelayo con Lety Sahagún y oficinas de Oracle (entrevista con Eric Peterson)

Hospicio Cabañas

Teatro Degollado

Central Bosch (entrevista con las Geek Girls)

Cantina Mascusia

Andador Chapultepec

Fachada Teatro Alarife.

