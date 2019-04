Que no les cuenten cuentos chinos, no estoy grave: Chabelo

Xavier López “Chabelo” se recupera en su casa de una cirugía de espalda, sin complicaciones, y ya realiza sus actividades normales.

“¡Que no les cuenten cuentos chinos! no estoy ni grave, ni de emergencia, simplemente recuperándome de una operación programada", escribió el actor y comediante en su cuenta de Twitter.

"Me hubiera encantando estar con mis compañeros de #elcomplotmongol en la conferencia, ¡Gracias por preocuparse!", refirió el actor sobre su ausencia en la presentación de la película de Sebastian del Amo este martes.

¡Que no les cuenten cuentos chinos ! no estoy ni grave, ni de emergencia, simplemente recuperándome de una operación programada. Me hubiera encantando estar con mis compañeros de #elcomplotmongol en la conferencia, ¡Gracias por preocuparse!

— Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) April 17, 2019