Lo malo es cuando tratamos a los perros como humanos: César Millán

Con más dos decidas de trayectoria César Millán es uno de los especialistas en perros más reconocidos a nivel mundial, quien destacó que actualmente uno de los retos más importantes para él es establecer técnicas para una convivencia armónica entre perros y seres humanos, pues en ocasiones los canes son tratados como personas o bebés. Sin embargo, explicó que se debe comprender al mejor amigo del hombre para así tener más lugares pet friendly.

En entrevista con Publimetro, el experto en perros mencionó por qué se debe entrenara a los humanos antes de llevar una mascota a casa.

¿Cuál es el principal aspecto que hay que entender para entrenar a un perro?

No entreno perros, entreno gente. Lo importante es entrenar al humano para que él pueda dar la dirección adecuada. Lo principal es tener la energía indicada para que el perro lo haga de forma natural. Es muy importante eso porque el perro sí entiende y sí sabe hacer las cosas pero si la energía del ser humano está mal, entonces el perro lo va a tomar de una forma negativa.

¿Cómo decidiste iniciar en este mundo canino?

Hace mucho años pensé que si los humanos no están entrenados cómo pueden entrenar algo. Es como si un maestro que da clases no está entrenado o no sabe sobre la materia y en ese momento me propuse abrir una escuela de psicología para los humanos en donde se les enseñara la comprensión hacia los perros.

Actualmente existen muchos lugares pet friendly en México como restaurantes, cafés, entre otros ¿Cómo mantener tranquilo a tu mascota dentro de esos sitios?

Es muy importante que cuando lleves a tu perro por primera vez a algún lugar, la memoria les recuerde que deben estar tranquilos y después jugar. Existen formas y técnicas para que cualquier perro -no importa la raza- entienda en qué tipo de espacio están y que cuando se encuentren dentro de un café o una iglesia o lugar social donde el humano se comporta tranquilo, ellos también lo hagan y que aprendan esa forma de ser.

Cuando decides adoptar e introduces a una nueva mascota en tu hogar ¿Qué es lo primero que debes hacer?

Cuando llevas un perro nuevo a tu casa es muy importante que lo camines varios kilómetros antes para que el perro llegue a tu casa cansado, de esa manera el can empieza la asociación a tu casa con un lugar en el que hay calma. En cuanto entra el perro, le puedes decir dónde se va a quedar y a qué lugares no puede entrar; por ejemplo la cocina, tu cuarto. Es muy importante que el perro tenga límites porque eso lo hace respetuoso.

Para tener una armonía entre la conducta del perro y la sociedad ¿qué debemos hacer?

Lo primero que se debe saber por my básico que parezca es saber si de verdad te gustan los perros para saber cómo comportarnos. También es muy importante la calma y respeto de un perro para que la sociedad lo vea como un perro sociable. El can tiene que formar colectivamente esta energía para que cualquier lugar sea pet friendly porque si el perro está excitado no lo va a lograr y la gente te va a pedir que te vayas. Cuando son cachorros ellos no quieren pelear, ellos simplemente quieren conocer, entonces le tienes que decir que debe que conocer de una forma tranquila. Por ejemplo, la mayoría de la gente en la ciudad le va a tener miedo a un pitbull que está excitado, aunque sepas que tu perro es bueno y juguetón pero el resto del mundo no lo ve así.

¿Qué opinas de los perrihijos?

Estoy de acuerdo que el perro sea parte de la familia, estoy de acuerdo que la gente diga ‘este es mi hijo’ pero hay que tener en cuenta que es un hijo que aprende completamente diferente, tiene otras necesidades. El perro aprende nariz, ojos, oídos y un hijo humano aprende oídos, ojos y nariz. El perro por naturaleza sabe seguir, jugar y explorar y es muy importante que nosotros nutramos esa parte de ellos. Lo malo es cuando las personas tratan a los perros como humanos y los empiezan a cargar, entonces lo tratan como un bebé, entiendo eso porque al humano lo hace sentir bien pero el perro necesita quedarse como perro para que de esa manera a temprana edad tú le digas lo que sí quieres de él y lo que no quieres de él, entonces ese perrihijo aprende completamente diferente del humano hijo. El perrihijo es diferente al hijo humano, no debemos confundirlos. Nosotros debemos tener ese respeto hacia los perros para que el perro tenga ese respeto a lo que tu quieras.

Millán llega a México

El especialista en peros César Millán se presentará el 5 de mayo en la Arena Ciudad de México con el fin de compartir algunas de sus técnicas al público.













