Justin Bieber regresa al escenario junto a Ariana Grande en Coachella

Casi dos años después de que canceló su gira para tomar un descanso de la música, Justin Bieber hizo una remontada épica al unirse a Ariana Grande en el escenario para cerrar Coachella 2019 el 21 de abril.

Ariana Grande hizo todas las paradas para los dos fines de semana de su set de Coachella 2019, y el 21 de abril, eso significó sorprender a la multitud con una actuación del único Justin Bieber. El cantante se unió a su amiga en el escenario para cantar su éxito "Sorry", marcando la primera vez que actuó en el escenario desde que canceló la última etapa de su gira mundial Purpose en 2017.

Justin Bieber agradeció a Ariana Grande

Justin le dijo a la multitud que ni siquiera sabía que iba a actuar esa noche, cuando llegó por primera vez a Coachella, parece que fue una sorpresa de última hora hecha por Ariana. “Gracias @ArianaGrande. Gracias @coachella", Justin twitteó después. "Eso se sintió bien. Los amo".

Además de realizar uno de sus mayores éxitos durante el set, Justin también les dio a los fanáticos la sorpresa final al asegurarles que su próximo álbum "llegará pronto". No ha lanzado un disco completo desde Purpose en 2015, por lo que este es un largo tiempo. Justin había estado en su gira Purpose durante más de un año cuando decidió cancelar la última serie de fechas debido al agotamiento y la depresión a finales de julio de 2017. Desde entonces, ha aparecido en algunas canciones, pero en su mayoría a un paso atrás de su carrera para centrarse en sí mismo.

Durante este tiempo libre, se casó con Hailey Baldwin, y es cierto que todavía tiene dificultades con algunas cosas en su vida personal. Hace solo dos meses, el 10 de marzo, escribió en Instagram: “He estado luchando mucho. Simplemente me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no me preocupa, solo quería acercarme y pedirles que oren por mí".

