Yanet García celebra 10 millones de seguidores con ajustado traje de baño

Yanet García es una de las conductoras favoritas del programa "Hoy", quien también ha ganado popularidad por medio de sus redes sociales, en las cuales publica diversas fotografías de su día a día, también motiva a las personas a hacer ejercicio y comer saludablemente.

En esta ocasión la "chica del clima" impactó con un ajustado traje de baño negro con el que celebró que llegó a los 10 millones de seguidores en Instagram. Por lo que publicó un emotivo mensaje en el que confesó que durante sus primeros meses como conductora en Monterrey regresaba llorando a casa.

"GRACIAS POR 10 MILLONES DE SEGUIDORES 🎉 Hace 5 años tenía pocos seguidores y decidí arriesgarme y probar algo que nunca había hecho antes … ¡estar en la televisión como The Weather Girl en Monterrey! Fui tan horrible en mis primeros meses y conducía a casa llorando porque era tan mala (…) Sigo trabajando duro todos los días y aprendo cosas nuevas desafiándome con el teatro y haciendo películas. Estas cosas todavía me asustan, pero en toda mi vida he trabajado tan duro para perseguir mis sueños y he compartido mi viaje con todos ustedes en el camino. Todo lo que hago aquí es inspirarte a vivir feliz, ser amable con los demás, trabajar duro y perseguir tus sueños. ¡Gracias por todo tu amor y apoyo en el camino!", escribió Yanet García en Instagram.

Hace unas semanas la "chica del clima" explicó que su éxito en redes sociales se debía a su ingenio, pues considera que hay mujeres más guapas y con mejor cuerpo que ella. Sin embargo, eso causó muchas críticas, ya que Yanet constantemente publica fotos presumiendo su derriere.

















