Beatriz Gutiérrez estrena canción a dúo con Tania Libertad

View this post on Instagram

¡Listo! ¡Disponible en todas las plataformas musicales! Gracias a todos los que han participado en esta canción. Lo recaudado se donará a una fundación que promueve la música entre niños y jóvenes. #canta #séfeliz #esperanza

A post shared by Beatriz Gutiérrez Müller (@bbeatrizgm) on Apr 26, 2019 at 11:08am PDT