México, el quinto lugar de taquilla internacional de Avengers: Endgame

De acuerdo con información del sitio Variety, por la mañana del sábado, la producción ya había batido el récord del fin de semana de mayor estreno internacional de todos los tiempos, al superar los 443 millones de dólares que logró The Fate of the Furious (Rápidos y Furiosos 8) en 2017.



Avengers Endgame bate récord como el estreno más visto de todos los tiempos

ComScore Movies México dio a conocer a los siete países más taquilleros hasta el momento para la cinta Avengers: Endgame, donde México ocupa el quinto puesto hasta el momento.

Con más de 600 millones de dólares, la cinta de superhéroes se convierte en la mejor apertura en cines, de la historia en México, de la mano del estudio Disney.

Foto | ComScoreMoviesMéxico.







Elsitio digital comparte un Top 10 de la cartelera en México:

Avengers: Endgame

La Maldición de la Llorona

No Manches Frida 2

Dumbo

¡Shazam!

Parque Mágico

El Complot Mongol

Un Amor Inquebrantable

Un Caballero y su Revólver

Enamorado de tu Mujer

