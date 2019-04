Preparan fiesta del Día de Star Wars en Guadalajara

Star Wars sigue siendo un fenómeno, y cada vez son más las personas que se suman al Día de Star Wars que se celebra en todo el planeta, y que se conmemorará el próximo 4 de mayo.

Guadalajara no quiere quedarse atrás en los festejos, y ya tiene lista la fiesta para compartir una experiencia especial con los seguidores del universo.

Hay que recordar que la celebración nació en homenaje a la franquicia creada por George Lucas. Fue creada por fanáticos de la serie y posteriormente difundida a través de las redes sociales.

“A pesar de que sea una historia situada fuera de esta galaxia, en un universo alterno, tiene un sentido muy humano, donde todos pueden identificarse con los personajes, las emociones y ese vínculo del bien y el mal. Creo que nos sentimos apegados con sus sentimientos y su lucha, eso es lo que hace a Star Wars tan especial”, señaló Marco Pérez, manager general de Beat N Greet Latinoamérica.





Chill N Grill The Cantine Fest, en su episodio tres, se realizará este 4 de mayo.

“En esta edición contaremos con todo un escaparate emulando la cantina de Tatooine con la participación de todos los personajes de la saga, caracterizados por la Legión 501 y Star Wars Fan Club Guadalajara, que será el primer evento en su clase en reunir esta experiencia dentro de un festival con música en vivo y lo mejor de la gastronomía. Habrá venta de productos, pero sobre todo vivir el ambiente galáctico. No quisimos que fuera algo simple como sólo fans disfrazados, sino que echarle mucho felling a la producción con sorpresas como la Banda de Guerra de la Policía de Zapopan. Es la fiesta para los fans pero también para convertirte en fan y trasladar todo el universo incluida la pelea del Canelo que la vamos a tener en pantallas gigantes”, agregó Marco.

Además, el Club de Fans de Star Wars Guadalajara celebrará su 20 aniversario, que se unirá a todas las noticias que envuelven a la Guerra de las Galaxias, como el recién tráiler del último episodio, los dos nuevos video juegos, la apertura de los parques temáticos (Anaheim y Orlando). Creo que en este momento todavía se están cosechando nuevas semillas, por el tema de los parques temáticos, el fin de la saga en diciembre, la serie en la nueva plataforma de Disney, no sólo está creciendo sino diversificándose, por lo dará muchos fans en distintos sentidos”.

El mundo festejará con diversas actividades el May the Fourth Be With You, por lo que México prepara su aportación a esta conmemoración.

“Lo que estamos haciendo, es dándoles un sentido, no nada más hacer una marcha o una congregación, sino una fiesta sumando talento, banda en vivo, Dj, y generar la fiesta del 4 de mayo para todos los fans dentro de una experiencia fuera de la galaxia”, finalizó Marco Pérez.

¿Cuándo?

4 de mayo, a partir de las 13:30 horas en el jardín sur de Hard Rock Hotel. Boletos en preventa: 180 pesos adulto y 100 niños, incluye una bebida; además 680 pesos en VIP, que incluye barra libre hasta las 20:00 horas. Acceso a boletos en https://tickets.xtixs.com/Festival-Tickets/International-Festivals/Chill-N-Grill-Tickets

Chill N Grill The Cantine Fest

Venta de artículos

Música en vivo

Coleccionistas

Juegos para niños

Personajes del universo Star Wars

