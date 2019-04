Revelan foto de Ingrid Coronado con un grupo de hombres en un jacuzzi

Ingrid Coronado está alejada de la televisión actualmente sin embargo sigue causando controversia, como lo hizo este fin de semana.

También te puede interesar:

Ingrid Coronado se cubre de lodo usando sensual bikini

En sus redes sociales, la conductora compartió una imagen en donde se ve muy bien acompañada, lo que llamó la atención es que no era un hombre si no 13, prueba de que está disfrutando de su retiro temporal de la televisión

Junto a la imagen, Coronado escribió: "Pues aquí sufriendo un poco jajaja #noesloqueparece Resulta que estaba muy tranquila y feliz en el jacuzzi cuando de pronto se empezaron a meter uno a uno. Cuando me di cuenta de lo divertido de la escena #benditaentrelosguapos jaja les pedí una foto y el de la izquierda de mi, me da su Aperol y me dice: así va a quedar mejor".

Algunos de sus seguidores aplaudieron la anécdota y muchas envidiaron el momento.

















Publicidad

















También te puede interesar: