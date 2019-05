Alex Fernández busca que el stand up sea reconocido en todo México

Alex Fernández cumple cinco años como comediante de stand up, y mantiene una continuidad en los escenarios, además participa en espacios importantes como Comedy Central Latinoamérica y Netflix.

La gira Ojalá se llene sigue su paso por la República Mexicana y este jueves 2 de mayo llega al Teatro Galerías, donde grabará su show para un especial en Netflix.

“Recuerdo el último show en Guadalajara que fue en el C3 Stage como para 300 personas, con ese show abrí la gira del año pasado y ahora vamos por mil 800 en el Teatro Galerías, es además el show más grande que hecho en mi carrera, que llevo poco, ya son cinco años”, compartió Alex Fernández.

El standupero añadió, “me acuerdo que al inicio de mi carrera eras presentaciones para 30 personas, antes era muy cauteloso y no sabía cómo crecer , ahora sigo igual de nervioso e inseguro, pero por alguna razón la gente sigue queriendo ver mis shows y estoy contento que cada vez más gente en el país quiere consumir stand up y ya hace tiempo pasamos de que no se creía en este formato, así que está muy bonito ahora”.





El creativo de la comedia enfatizó que cada vez hay más contenidos en las plataformas, y eso implica un mayor reto.

“Hay una demanda de contenidos muy fuerte, y tan fácil como prender las plataformas y ver cuántas cosas agregan a la semana, cada vez hay más contenidos y pareciera menos tiempo para ver todo y eso es un reto, porque estás peleando por el tiempo libre de la gente. Es muy importante estar enfocado en la productividad, generar contenidos y enfocarse en las risas de la gente”, señaló Alex Fernández.

Señaló que no cree en la censura de la comedia, y el proceso de ir generado historias va en constante evolución.

“Me gusta hablar de cosas que sean divertidas para mi. No creo en la censura en la comedia, cada quien tiene la posibilidad de escribir y hacer lo que quiera, si alguien no le gusto, eso es muy personal. En la vida vas encontrando cosas, porque la comedia -irónicamente- viene de sentimientos negativos o que te enojan, todo lo que no entendemos o da miedo, eso nos da risa”.

“Quiero que el stand up pueda ser conocido y reconocido en el país, que llegue más allá de las zonas metropolitanas", finalizó Alex.

No importa a qué equipo le vayas, la amistad es lo más importante, un mensaje de Alex Fernández y @officialDannyT. pic.twitter.com/3IDNTcqTsK — Alex Fernández (@ALEXFDZ) February 4, 2019

Grabará shows para Netflix

Alex Fernández grabará show en Guadalajara para el nuevo especial de Netflix.

“Una delas cosas es grabar en Guadalajara y eso se verá en alguna plataforma, además otra parte del show la quiero grabar para verla en otra plataforma, para la gente que no puede verlo en vivo. Además, sigo con un podcast que le está yendo muy bien, espero que ese proyecto siga creciendo”.

Lo que sí es que el fin de semana pasado aprendí que tuiter está lleno de un chingo de guionistas que harían todo mejor, bendito sea que hay talento. — Alex Fernández (@ALEXFDZ) April 30, 2019

En Guadalajara

2 de mayo a las 20:00 horas en el Teatro Galerías. Boletos de 250 a 550 pesos.

