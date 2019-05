José Joel habla del secuestro virtual de José José

José Joel está en la quinta semana de promoción de su nuevo sencillo Me gustaría, y recorre la República Mexicana para presentar en vivo su nuevo espectáculo, con la que también celebra sus 30 años de carrera.

De visita en Guadalajara, el intérprete reveló cómo ha sido su camino en la música, y esa “guerra” que vive con la segunda familia de José José, que lo mantienen en Miami.

“Ya son 30 años de estar en este ambiente, logrando cosas, pero sobre todo en el teatro musical y los centros nocturnos, ahora con la culminación maravillosa de material nuevo como el sencillo Me gustaría, que es de mi autoría. Sigo creciendo y aprendiendo, porque mi carrera me ha permitido disfrutar mucho mis momentos en el escenario, pero también mis momentos en familia y en la intimidad.





"Después de tantos años picando piedra, pues llegan las cosas, así que estoy de manteles largo con esta gira y el nuevo espectáculo”, compartió José Joel.

El hijo de José José y Anel lanzará en unos meses, de manera digital y en formato físico, el disco Ilusiones, que es su presentación oficial como solista.

“Son ilusiones que se están haciendo tangibles, cada melodía son ilusiones para mi. La carrera va muy estable, sana y con sus altas dosis de vitaminas para seguir mejorando. Estoy sorprendido que a estás alturas del partido, se me esté permitiendo lanzarme como solista, no lo había tenido, aunque se escuche chistoso, pero he hecho tantas cosas y por chismes, egos, burocracias o envidias apenas puedo lanzarme como quería hacerlo en esta carrera”.

José Joel ya es padre de familia, y por ese motivo expresó que le gustaría tener cerca a su padre, sobre todo para que conozca a su nieta.

“Tuve una infancia tan bonita y llena de recuerdos gratos, fue muy normal llena de mucho amor y opulencia. Mi mamá (Anel) decidió quedarse en casa para brindarnos una educación verdadera a mi y hermana Marisol. Mi papá estuvo en el mero auge de su carrera, pero cuando estaba con nosotros era héroe nacional, porque no íbamos a la escuela, amanecíamos con él, son recuerdos gratos que albergo en mi corazón, y ahora puedo continuar con esos cimientos familiares”.

Durante su nuevo espectáculo, el cantante retoma el bolero, el teatro musical y las canciones de su padre, para crear un ambiente lleno de nostalgia pero con sus recientes canciones.

En Guadalajara

3 de mayo a las 22:00 horas en Célebre Music Bar (Tepeyac 5000). Cover: 250 pesos.

Aquí está! mi sencillo:

ME GUSTARÍA

Hoy a partir de las 12 de la noche lo pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales!

Muchas gracias a todos por su valioso apoyo!!!

Los mantendremos informados!!!#Viernes #mexico pic.twitter.com/moFo2wxFei — JOSE JOEL OFICIAL (@josejoeloficial) March 1, 2019

Alejado de su padre José José

José Joel reveló que antes de que su padre viajara a Miami aclaró todo con él, y quedó en paz. Durante la entrevista estás fueron algunas de sus revelaciones:

“Sigo sin ver a mi padre. Seguimos en oración, a Dios no se le escapa nada y en cualquier momento va pasar algo”.

“Sarita (Salazar) da mucho guerra, y nunca he entendido esa necesidad de tener en secuestro virtual a José José, pero mientras haya vida habrá esperanza”.

“La serie que hicieron de mi padre fue una caricatura”.

“Me declararon la guerra desde 2006, y desde entonces Sarita y Sara Sosa tienen sometido a mi papá. Lo mantienen alejado de nosotros, pero sobre todo de su público”.

“Mi padre es una gran artista, pero es un hombre sin voluntad".

“Mi padre cayó en manos de unos buitres y arpías, él morirá en Miami lejos de su tierra. José José es un tesoro nacional netamente mexicano”.

