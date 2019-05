Yanet García revive pleito con su ex Douglas Martin

La "chica del clima" del programa "Hoy" Yanet García habló de su ex Douglas Martin, quien es un famoso "youtuber" dedicado a los videojuegos con quien terminó su relación hace casi un año.

La sensual conductora habló sobre su vida personal en la sección "A corazón abierto" del programa matutino, en la cual reveló lo difícil que fue para ella la separación de sus padres. Asimismo confesó como llegó a convertirse en la famosa "chica del clima" y cómo conoció a su ex Douglas Martin.

"Cuando comenzó todo el boom de las redes sociales, él me ve en un portal de Estados Unidos (…) Él me escribe y me dice 'oye te quiero conocer' pero no le puse atención porque en ese momento en el que estaba viral recibí muchos mensajes", mencionó Yanet García.













Cabe destacar que hace algunos meses Douglas Martin publicó en su canal de YouTube las razones por las cuales terminó con Yanet García, en el cual menciona que "la chica del clima" estaba interesada solamente en el dinero que él recibía por sus videos en "YouTube".

Pero en el programa "Hoy", Yanet García destacó que cuando comenzaron su relación para los dos fue muy bueno, ya que los seguidores de ella comenzaron a seguirlo a él y viceversa. "Yo no lo hice a él, ni él me hizo a mí, entre los dos crecimos juntos", destacó.

