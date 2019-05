TV On The Radio cancela conciertos en México

TV on the Radio, a través de sus redes sociales, anunció la cancelación de sus conciertos en México debido a circunstancias imprevistas.

Una de las bandas más aclamadas de los años 2000 y 2010, regresaría a México para ofrecer algunas presentaciones.

La primera sería el 16 de mayo en el Showcenter Complex de Monterrey, la segunda sería el 18 de mayo en el festival Solar GNP, en Morelos donde compartiría escenario con bandas como Tears For Fears, Ms. Lauryn Hill, Kool & The Gang, Dimitri From Paris, Aurelio Landini, Brushy One String y Diego el Cigala; por último, el 19 de mayo en el Teatro Diana en Guadalajara Jalisco.

“Debido a circunstancias imprevistas, no podemos actuar en nuestros espectáculos programados en México. Pedimos disculpas a nuestros fans y esperamos verte pronto. Las entradas para Guadalajara serán reembolsadas en el punto de venta. Gracias por su comprensión”

Los fans podrán solicitar el reembolso de los boletos en el punto de compra a partir del 6 de mayo. Para las compras con tarjeta de crédito, el reembolso será automático.

OCESA y TV ON THE RADIO lamentan las complicaciones que esto pueda ocasionar.

Due to unforeseen circumstances we are unable to perform at our scheduled Mexico shows. We apologize to our fans and hope to see you soon. Tickets for Monterrey and Guadalajara will be refunded at point of sale. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/M8lybNl5wp

— TV On The Radio (@TVonTheRadio) May 1, 2019