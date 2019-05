Laura G reaparece en Televisa

View this post on Instagram

Hoy y siempre te aplaudo, te felicito y te repito : Soy tu Fan esposo Sr. Productor @nazarenopb | Muy orgullosa de todo lo que logras día a día con @blockmedia.tv …¡ Hoy será un éxito el estreno de Julia Vs. Julia ! | Eres una reina @consueloduval te mereces todo el éxito del mundo por fregona ❤️| Mi esposo es un CHINGON Y YO SOY SU FAN #1 . . . #hubby #love