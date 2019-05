Cristian Castro canta Gallito feliz a ritmo de reguetón

Cristian Castro estuvo varios días en Guadalajara para la promoción de su gira Mi Tributo a Juan Gabriel, la cual arrancó el sábado por la noche en el Auditorio Telmex.

El cantante ofreció un show con 26 canciones, que hicieron un recorrido por su trayectoria musical.

Mañana, mañana; Lloran las rosas, Adiós amor, Quiero perderme contigo, No podrás, Azul y He venido a pedirte perdón, fueron incluidas en el setlist de su primer concierto de la gira.

Con un llamativo y brillante traje de chaquira en tono morado, Cristian Castro salió al escenario para comenzar el show, el cual estuvo lleno de nostalgia y humor.

“Vamos a cantar muy lindo, espero les haya gustado el vestuario”, fueron sus primeras palabras ante el público tapatío.

“¿Nadie trajo un tequilita de contrabando por ahí? Es el mes de las madres, quiero mandarles un saludo a todas las madres y a las que van a ser madres, un poco más… no es cierto. ¿Quién es abuelita hoy?”, preguntó a la gente y él respondió: “para que veas que mi público es muy joven”, en tono sarcástico.





Publicidad





Cristian Castro presentó una producción sencilla, con una gran pantalla al fondo y un juego de luces robóticas. Se hizo acompañar de su banda completa y tres coristas, que enmarcaron la buena voz del artista.

“Adelgace mucho en los últimos meses, ¿para los de atrás, me veo flaquito? Para México es especial Guadalajara y todo Jalisco, nos sentimos muy orgullosos de ustedes por su actitud. Tienen gran corazón, amor por la música y mucho respeto entre ustedes… jaliscienses”.

El intérprete cantó ante un público, en su mayoría femenino, y permitió subir a una seguidora para bailar con él.

“No me persigas”, le dijo a la fan que subió al escenario, quien abrazó al cantante.

Pero algo que molestó al artistas,es que la invitada le hizo un comentario, e inmediatamente el cantante gritó: '¿Cómo puedo ser como tú mamá, cómo puedo ser tú mama… me dice', apuntando a la mujer que tenía en sus brazos.

“Abrázame ya no estés haciendo platica. Me gustaste… feliz cumpleaños a la señorita. Ese look, alguien más trae ese look, me gustó ese look, un look de cumpleaños. Happy hour, happy como Timbiriche de happy”, dijo Cristian.

Gallito feliz, al ritmo de reguetón

Cristian Castro no pudo dejar fuera el tema Gallito feliz, de su nueva gira. El cantante la coloca a la mitad de su concierto, pero con una variable: a ritmo de reguetón.

El cantante combina con el acordeón y unos pasos muy provocativos, para hacerse merecedor de aplausos, piropos y ovaciones de los asistentes.