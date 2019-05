Darán vida a la Sixtina por las noches

La historia de la creación y elaboración de la monumental Capilla Sixtina podrá disfrutarse en la ciudad gracias al espectáculo Noches de la Sixtina.

Un grupo de cinco actores darán vida al famoso pintor Miguel Ángel, el Papa Julio II, Francesco Granacci, quienes contarán la historia de cómo se gestó la creación en la bóveda de la Sixtina.

Carlos Moreno Cravioto, actor y director mexicano, quien interpreta a Francesco Granacci un amigo y colega de Miguel Ángel, explicó cómo es que se desarrolla la historia.

“Empieza la obra cuando Miguel Ángel se reencuentra después del conflicto que tuvo con el papa Julio II y empiezas a ver todas las peripecias que tuvo que hacer Miguel Ángel para poder hacer esta obra”.

“El que él no era un pintor, que no quería hacerlo, que prácticamente es obligado a hacerlo, para darle vida a una estructura que había realizado su tío, ves la relación que tiene con papa, con los amigos, con Dios y las introspección consigo mismo y este cuento de decir creo en mi o no creo en mi, dudas hasta el punto en el que cree en Dios y conecta con todo esto” agregó Moreno.

La idea original surge al momento en que el productor Toño Berúmen comienza los trabajo de traer a México la réplica de la Capilla Sixtina, la cual llegó hace tres años y ahí reunió a Carlos y Jordi Rosh, actor español, quien interpreta al pintor para armar este espectáculo.

Por su parte Rosh nos compartió cómo ha sido darle vida a Miguel Ángel: “La verdad no fue tan sencillo, desde que nos platicó Toño, la verdad no lo esperábamos, porque literal dijo tenemos una capilla, porqué no tenemos una obra, y bueno”.

“Con Carlos quien tiene el talento de escribir y de dirigir se hizo muy padre, fueron días a full, no es una obra muy larga pero si un texto muy complicado, para parenderteo en siete días, por el lenguaje de época, además no puedes improvisar, normalmente puede salvarte mil cosas, pero aquí estás diciendo cosas específica y no me puedo saltar una sola cosa, además no sabíamos dónde iba a ser, porque la capilla estaba en construcción, no hubo ensayo técnico, ahora si que nos aventamos a hacerlo”, agregó Jordi.

Carlos aunque fue de los iniciadores, después de una muestra frente a Berúmen, le encargó la dirección pues no era lo que él esperaba: “Yo me volví el director hasta un día antes del estreno, cuando Toño me dijo que yo me hiciera cargo y bueno los personajes ya estaban establecidos pero si fue una aventura”.

La obra Noches de la Sixtina, tiene 3 años de gira donde se presenta la réplica, dura 45 minutos y se realiza en la zona conocida como el altar, y estará en la Monterrey los días 8, 16 y 17 de mayo con una función a las 20:00 horas, con un costo de $350 pesos, y aunque solo se establecieron estos tres días, dependerá de la respuesta de la gente para poder tener más funciones.