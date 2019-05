Celebridades sorprenden en la alfombra roja de la Met Gala

Esta noche se lleva a cabo en Nueva York una edición de MET Gala, la cual fue creada en 1995 y que se ha vuelto una tradición el primer lunes de mayo. Este evento, que sirve para recaudar fondos para el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte y su exposición anual, es uno de los más esperados en lo que moda se refiere debido a que su alfombra roja es uno de las más llamativas.

Celebridades, diseñadores, influencers, socialités y músicos dedican varias horas para elegir su outfit debido a que la MET Gala les da la oportunidad de ser creativos pero sobre todo arriesgados y el objetivo siempre será llamar la atención. La noche es presidida por la editora de Vogue US, Anna Wintour y en esta ocasión la temática es Camp.

La directora del Vogue, Lady Gaga, el diseñador de la marca italiana Gucci Alessandro Michelle, Harry Syles y la tenista Serena Williams serán los anfitriones de la gala que promete una red carpet excéntrica donde podremos ver desfilar Madonna, Kim Kardashian y Thalía. También se espera a los diseñadores más famosos quienes llegan de la mano de la famosa a quien visten para este evento.

¿Qué se espera con #Camp?

La temática está basada en el ensayo de la neoyorquina Susan Sontag Notes on Camp de 1964, el cual define el concepto de "camp" como una fascinación o inclinación por lo "no natural: lo artificioso y lo exagerado", por lo que se espera que en esta gala predominen los looks menos elocuentes que en galas pasadas, donde los temas fueron religión y futurismo.

Además esta Met Gala coincide con la apertura de la muestra Camp. Notes on fashion, que estará abierta al público del 9 de mayo al 8 de septiembre, donde se podrá disfrutar de 175 objetos que van desde el siglo XVII al día de hoy, incluye esculturas, trajes únicos y pinturas. Se expondrán los trabajos de reconocidos diseñadores, como Cristóbal Balenciaga, Yves Saint-Laurent, Christian Lacroix y Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, Franco Moschino, Thom Browne, Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier. También de Elsa Schiaparelli, Guccio Gucci, Jeremy Scott, Viktor & Rolf, Philip Treacy,y Vivienne Westwood que también tendrán su lugar en los claustros.

Para no perder de vista

La editora de Vogue US, Anna Wintour adelantó en su publicación que la gala de 2019 se trata de "la individualidad en su máxima expresión" y habló de sus personas favoritas al desfilar por la "red carpet". "Jaden Smith siempre sorprende con sus accesorios. Solange, me fascina porque siempre apoya a diseñadores emergentes. Cómo olvidar los tocados de Sarah Jessica Parker. Y Katy Perry es una extremista".







































