Alex Durán dispuesto a atraer las miradas en El último dragón

Alex Durán, originario de San Luis Potosí, recientemente lo vimos en la Bella y las bestias, como uno de los villanos de la historia que se transmitió por Canal 5.

Pronto estrenará, la serie El último dragón junto a Sebastián Rulli, una de las apuestas de Televisa para este año, con una historia de Arturo Pérez-Reverte.

El actor mexicano hará el papel de Ishiro Tanaka, un introvertido Samurai, que será el villano de la historia producida por Lemon Films, W Studios y Televisa.

“Viene esta serie que estoy grabando, El último dragón y estoy muy emocionado con ella. Es un proyecto muy ambicioso, al que le están echando mucha caña con una gran producción y actores. El protagonista es Sebastian Rulli y Renata Notni, que son actores con los que nunca había trabajado, pero de repente, todos están tan ansiosos y contentos, que la verdad es como si nos conociéramos desde hace mucho. Entramos la set y pasa una magia increíble, este personaje me hace muy vulnerable, por eso hace este proyecto tan bonito. Es lo que se está cocinando para finales de este año, aún desconozco si se estrenará primero en México o Estados Unidos”, señaló Alex Durán.









Publicidad









El actor mexicano agregó que encarnar a un villano implica ser completamente distinto en la vida real.

“Es un personaje que no se parece en nada a Alex Durán, como actor siempre trato de encontrar una fibra que comparta algo de mi , que es como el botón que me ayuda para conectar. Ishiro Tanaka, me implicó mucho esfuerzo, pero me gusta mucho y eso hace que esté en muy buena forma actoral”.

El actor mexicano también participó en la bioserie Blue Demon con el personaje de Azucena, y reveló que es muy inquieto para los proyectos en televisión.

“Recién cumplí 37 años y no dejo de pensar que acerté en dedicarme a esto que me apasiona, que día a día me reta con todo tipo de personajes”.

Alex Durán también se dedica a ofrecer conferencias; además lanzó un libro para niños.

“Acabo de escribir un cuento para niños que se llama Babas y risas, tengo unas conferencias bajo el título de Las oportunidades no se dan, se hacen en las que platico mis experiencias. No me gusta estar quieto, porque esta vida es para los que están activos, de los que quieren guerra”.

Uno está aquí para librar sus propias batallas, pero hay algunas que necesitas un equipo para afrontarlas! #LoQueViene #ElÚltimoDragón #Equipo

📸: @fvels pic.twitter.com/5u6l19hNb9 — Alex Durán (@alexduranactor) February 28, 2019

El último dragón

Es una de las apuestas de Televisa para este 2019, con la que espera dar competencia a la lluvia de proyectos a los que el televidente tiene acceso a través de las plataformas de streaming, cuenta la historia de un moderno Robin Hood que está involucrado en el mundo del narcotráfico.

España, Japón, México y Estados Unidos son los escenarios en los que esta rodada la serie escrita por Arturo Pérez-Reverte.

"Si se rompe la espada, ataca con las manos. Si te cortan las manos, empuja al enemigo con los hombros, sino con los dientes." #ElUltimoDragón #ishiro #samurai #personaje 📸 @damianhfotografia pic.twitter.com/rZFAyriCOB — Alex Durán (@alexduranactor) April 11, 2019

TE RECOMENDAMOS: